快訊

國旅平日補助來了！觀光署：今起線上登錄 9月1日正式實施

瓊斯盃／中華藍分組墊底仍晉4強惹議 籃協道歉了

動物也受害！加薩戰火下的動物園生存困境

聽新聞
0:00 / 0:00

「全程戴套就不會得性病？」醫曝1疾病恐不能百分百阻絕

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，保險套非萬能 口腔、嘴角也可能中招，安全性行為是親密關係的防護措施。圖／123RF
醫師提醒，保險套非萬能 口腔、嘴角也可能中招，安全性行為是親密關係的防護措施。圖／123RF

七夕情人節前後，浪漫約會後也要當心性病風險。國內梅毒等性傳染病仍值得注意，尤其許多感染初期症狀不明顯，容易在不知情下傳染給伴侶。醫師提醒，年輕族群常以為「全程戴套就不會得性病」，但俗稱「菜花」的尖銳濕疣是由人類乳突病毒（HPV）感染所致，可經由皮膚、黏膜親密接觸傳播，即使使用保險套，也無法百分之百阻絕。

疾管署傳染病統計資料顯示，2026年截至7月，國內梅毒新增通報6,116 例、愛滋病毒感染新增537例，淋病則新增通報3,092例，較去年同期（5,856例、512例及3,651例）分別上升4%、5%及降低15%。針對近年年輕族群梅毒病例增加，顯示年輕族群仍為需要加強防治的重要對象。

光鄰皮膚科診所院長王佑鑫表示，臨床上不少患者認為，只要性行為全程使用保險套，就能隔絕所有性病。保險套確實能降低HIV、淋病等感染風險，但無法覆蓋陰囊、會陰及生殖器周圍所有皮膚。HPV又可透過皮膚或黏膜接觸傳播，只要接觸到帶有病毒的部位，仍有感染可能。

王佑鑫指出，隨著親密接觸方式多元，HPV感染可能出現在口腔內，也可能發生於唇周、嘴角等處。如果嘴唇乾裂、刮鬍子留下肉眼不易察覺的微小傷口，再接觸帶有病毒的皮膚或黏膜，就可能增加感染機會。

感染初期，病灶可能只是無痛的小丘疹或肉芽，不少人以為是青春痘或一般皮膚突起而忽略，之後才逐漸變大、增多，形成類似花椰菜的外觀。造成菜花的HPV型別與高致癌型HPV並不完全相同，但若持續感染高致癌型HPV，則與子宮頸癌、口咽癌、肛門癌及外生殖器癌等多種癌症有關。

HPV還可能造成較少見但棘手的「反覆性呼吸道乳突瘤」（RRP）。王佑鑫說，乳突瘤可能反覆生長於聲帶、喉部或氣管，患者出現聲音沙啞、慢性咳嗽或呼吸困難，嚴重者甚至可能因呼吸道阻塞危及生命，部分患者必須反覆接受手術治療。

如何降低感染風險？王佑鑫建議，除了正確使用保險套、避免多重性伴侶，也可透過HPV疫苗建立防護。HPV疫苗以尚未感染前接種的預防效果最佳，即使已有性經驗，仍可經醫師評估接種。若發現生殖器、肛門周圍、口腔或唇周出現不明肉芽、突起，尤其持續增大或數量增加，不要因位置尷尬而拖延，應儘早至皮膚科或相關專科就醫。

保險套 戴套 梅毒

延伸閱讀

七夕激情後GG冒「硬硬血管」！醫曝可能原因安撫：多休息就好

肺炎鏈球菌血清型「換了」 21價疫苗納公費盼貼近台灣成人流行趨勢

常誤認感冒！成人中腸病毒難自覺 醫揭3招護幼童：不能靠酒精

沒擠痘痘也留疤？皮膚科醫破除迷思 揭囊腫型痘「紅腫痛逾2周」速就診

相關新聞

平日國旅補助來了！觀光署：今起線上登錄 9月1日正式實施

為鼓勵民眾平日出遊，以及吸引海外高消費客群，交通部觀光署投入33.3億元推出5大平日旅遊補助，自由行及團體旅遊都能受惠，還有生日住宿金。觀光署表示，該預算終於在今年8月14日獲立法院通過，預計於9月1日陸續啟動，其中，「平日住宿」及「生日券」將於8月20日開放線上登錄。

西南風增強+低壓帶加持…中南部今起連日強降雨 沙德爾颱風不排除近台

台灣接下來天氣主要受到西南風增強，以及低壓帶的影響，天氣比較不穩定，容易有短延時強降雨發生。中央氣象署技正李孟軒表示，尤其是南部地區降雨時間偏長，容易有大雨或豪雨的情形。各地天氣也是較不穩定，外出留意天氣情況。低壓帶影響，預計下周一移動到中國，屆時雨量會減少一些。

沙德爾颱風北轉機率大過西進！強盛西南季風輸送水氣 嘉義以南降雨猛烈

嘉義以南地區目前持續降雨中，雨勢頗大，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，季風低壓槽北抬，低壓槽南側的較強西南季風已經如預期開始影響南部地區。今天0時到上午8時50分，雨量最大的高雄小港115.0毫米，屏東萬丹、新園等地也超過100毫米。

中秋+教師連假4天免補班 台鐵規畫6天疏運加開158列次 下周二搶票

今年中秋節恰巧銜接教師節共4天連假，不需補班補課，預期不少民眾計畫提前返鄉。台鐵公司說，為期6天的中秋節暨教師節連續假期疏運期間，全線加開158列次。台鐵提醒，疏運期間EMU3000型將採全車對號座並加售200張無座票，加開班次將下周二零時起發售。

光復節連假離島航線釋出8.7萬座位 下周一開放訂位

今年光復節有3天連假，交通部民航局今宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供1072架次、計8萬7268個座位數，並自8月24日下周一上午9時起開放訂位，並於尖峰時段10月23日至10月25日台灣出發往離島方向，以及10月25日至10月27日離島出發回台灣方向的機票，實施「退票費用分級制」。

「全程戴套就不會得性病？」醫曝1疾病恐不能百分百阻絕

七夕情人節前後，浪漫約會後也要當心性病風險。國內梅毒等性傳染病仍值得注意，尤其許多感染初期症狀不明顯，容易在不知情下傳染給伴侶。醫師提醒，年輕族群常以為「全程戴套就不會得性病」，但俗稱「菜花」的尖銳濕疣是由人類乳突病毒（HPV）感染所致，可經由皮膚、黏膜親密接觸傳播，即使使用保險套，也無法百分之百阻絕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。