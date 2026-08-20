「全程戴套就不會得性病？」醫曝1疾病恐不能百分百阻絕

七夕情人節前後，浪漫約會後也要當心性病風險。國內梅毒等性傳染病仍值得注意，尤其許多感染初期症狀不明顯，容易在不知情下傳染給伴侶。醫師提醒，年輕族群常以為「全程戴套就不會得性病」，但俗稱「菜花」的尖銳濕疣是由人類乳突病毒（HPV）感染所致，可經由皮膚、黏膜親密接觸傳播，即使使用保險套，也無法百分之百阻絕。

疾管署傳染病統計資料顯示，2026年截至7月，國內梅毒新增通報6,116 例、愛滋病毒感染新增537例，淋病則新增通報3,092例，較去年同期（5,856例、512例及3,651例）分別上升4%、5%及降低15%。針對近年年輕族群梅毒病例增加，顯示年輕族群仍為需要加強防治的重要對象。

光鄰皮膚科診所院長王佑鑫表示，臨床上不少患者認為，只要性行為全程使用保險套，就能隔絕所有性病。保險套確實能降低HIV、淋病等感染風險，但無法覆蓋陰囊、會陰及生殖器周圍所有皮膚。HPV又可透過皮膚或黏膜接觸傳播，只要接觸到帶有病毒的部位，仍有感染可能。

王佑鑫指出，隨著親密接觸方式多元，HPV感染可能出現在口腔內，也可能發生於唇周、嘴角等處。如果嘴唇乾裂、刮鬍子留下肉眼不易察覺的微小傷口，再接觸帶有病毒的皮膚或黏膜，就可能增加感染機會。

感染初期，病灶可能只是無痛的小丘疹或肉芽，不少人以為是青春痘或一般皮膚突起而忽略，之後才逐漸變大、增多，形成類似花椰菜的外觀。造成菜花的HPV型別與高致癌型HPV並不完全相同，但若持續感染高致癌型HPV，則與子宮頸癌、口咽癌、肛門癌及外生殖器癌等多種癌症有關。

HPV還可能造成較少見但棘手的「反覆性呼吸道乳突瘤」（RRP）。王佑鑫說，乳突瘤可能反覆生長於聲帶、喉部或氣管，患者出現聲音沙啞、慢性咳嗽或呼吸困難，嚴重者甚至可能因呼吸道阻塞危及生命，部分患者必須反覆接受手術治療。

如何降低感染風險？王佑鑫建議，除了正確使用保險套、避免多重性伴侶，也可透過HPV疫苗建立防護。HPV疫苗以尚未感染前接種的預防效果最佳，即使已有性經驗，仍可經醫師評估接種。若發現生殖器、肛門周圍、口腔或唇周出現不明肉芽、突起，尤其持續增大或數量增加，不要因位置尷尬而拖延，應儘早至皮膚科或相關專科就醫。