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中南部今強降雨 關注沙德爾颱風下周是否逼近台灣 若北轉則趨向日韓

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台南以南至台東山區受西南風迎風面的影響，全天有陣雨或雷雨發生，尤其高屏地區降雨較明顯，白天時間偶有較大雨勢，局部短時大雨或短延時豪雨機會。聯合報系資料照
台南以南至台東山區受西南風迎風面的影響，全天有陣雨或雷雨發生，尤其高屏地區降雨較明顯，白天時間偶有較大雨勢，局部短時大雨或短延時豪雨機會。聯合報系資料照

今天低壓帶與西南風影響，中南部降雨明顯，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，目前熱帶擾動94W位於台灣東側海域滯留，台南以南至台東山區受西南風迎風面的影響，全天有陣雨或雷雨發生，尤其高屏地區降雨較明顯，白天時間偶有較大雨勢，局部短時大雨或短延時豪雨機會。

東半部地區受偏東風影響，白天時間為陰有短暫陣雨，午後偶雷雨天氣。薛皓天表示，夜間至清晨轉吹陸風，受海陸風環流影響，海上對流會移入陸地，帶來陣雨或雷雨，要注意午後大雷雨及夜間陣雨影響。嘉義以北至大台北天氣大致為多雲時陰有短暫陣雨，午後各地山區、桃竹苗及大台北有局部大雷雨發生，尤其大台北地區須注意有短時大雨或有短時豪雨機會。

薛皓天表示，明天持續受西南風及低壓帶影響，嘉義以南全天為陣雨天氣，且偶有雷雨伴隨偶較大雨勢，高屏地區降雨持續明顯。嘉義以北至苗栗為陰或多雲有短暫陣雨天氣，白天局部有海上對流移入帶來短暫陣雨，午後受熱力作用，苗栗、台中及南投局部有大雷雨機會，須注意有短時大雨發生。

他說，苗栗以北及東半部為多雲時陰有短暫陣雨天氣，午後受熱力作用，大台北、宜蘭及花東縱谷局部有大雷雨發生機會，仍有偶較大雨勢發生。

至於周末天氣，薛皓天表示，94W受低壓帶北抬逐漸往中國內陸收，會較靠近台灣東側近海，且此時西南風強風軸持續位於台灣附近，環境水氣多，不穩定性仍高，中部以南受西南風水氣影響，天氣為陰陣雨或雷雨，全天有雷雨或較大雨勢影響，局部地區降雨量可達豪雨等級。中部以北及東半部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，午後局部雷陣雨，各地山區午後降雨明顯，有短時大雨機會。

關於颱風消息，他說，位於關島附近的沙德爾颱風，目前受太平洋高壓牽引影響，預估朝北北西轉西北西移動，下周三左右將來到琉球群島東南方。通過琉球群島後路徑變化仍大，有西行通過台灣北部近海，或於琉球群島附近就北轉的可能。

他說，預報趨勢上，沙德爾颱風來到琉球附近後逐漸北轉的機會較高。由於未來中國長江以南地區可能長時間受季風低壓籠罩，太平洋高壓勢力較難明顯向西伸展至中國華東，若情境變化不大，預期沙德爾北轉的機會高。北轉後有機會趨向西日本或南韓，目前各模式與AI模式看法持續有分歧，對台灣影響情況仍需多觀察，估計仍有1周時間，暫時對台灣無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沙德爾颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
沙德爾颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

強降雨 日韓 颱風

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