台灣人有愛！蘭陽博物館「乞丐」太逼真 遊客猛投錢9年進帳近20萬

一般人走進博物館經常是為欣賞古蹟、文物或特展展品，但宜蘭蘭陽博物館有一名「乞丐」長年坐鎮展場，不僅吸引遊客拍照，還有民眾因為太入戲，直接將零錢投入他手上的破碗，讓這尊原本只是展示早期生活樣貌的「藝丐人模」，意外成為館內另類的「募款王」。

這尊「藝丐人模」位於蘭陽博物館常設展的平原層，館方以栩栩如生的乞丐塑像，呈現早期宜蘭街頭與碼頭的生活景象。該塑像是一名頭髮花白的老人，露出相當苦情的眼神、穿著破舊衣褲、赤著雙腳，右手拄著木拐杖、左手則捧著一只破碗，逼真的外型讓不少遊客經過時忍不住停下腳步拍照；有網友在Threads提到，疫情期間，「藝丐人模」甚至也戴上了口罩，為防疫盡一分心力。

也因為塑像實在太像真人，遊客除了與「乞丐」合影，還有人因為覺得「老人可憐」，被感動到下意識掏出零錢，直接放進他手中的碗裡。久而久之，這只碗竟真的累積起一筆筆「善款」。

從館方歷年公布的資料來看，這尊「藝丐人模」年年都有遊客投錢。根據蘭陽博物館歷年公布的資料，從106年至114年度，9年間共獲19萬1,715元，平均每年約有2萬1,300元「善款」進入這只「破碗」，而2011年(民國100年)「藝丐人模」更獲得逾5萬元的金額。雖然它只是靜止不動的展示人模，卻靠著超高仿真的外型，讓遊客一次又一次「慷慨解囊」，形成擋不住的投幣狂潮。

館方過去也曾提及，早期一度派員在旁勸阻，試圖告訴大家「他是假的，不用給錢啦！」，但考量遊客投錢多半出於善意，後來便未再強行制止。

館方每次公告「拾獲」的金額時，皆表明該筆款項待公告6個月期滿後，如無人認領，款項將全數繳入宜蘭縣政府社會處之社會救助金專戶，由縣府社會處統一辦理相關社會救助捐款事宜。