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大腦超過43度即溶解！日醫示警熱傷害恐永久傷腦 打哈欠是訊號

聯合新聞網／ 綜合報導
在極度高溫的氣候下，人人都要時常補充水分防止脫水中暑。 圖／Pakutaso
在極度高溫的氣候下，人人都要時常補充水分防止脫水中暑。 圖／Pakutaso

今年全球皆出現極度高溫，據日媒FNN報導，田中醫院內科醫師吉田正博提醒，無論平時健康狀況如何或有無慢性病史，任何人都可能中暑。雖然臨床上將中暑分為輕微頭暈、中度頭痛噁心與重度抽搐意識障礙等三階段，但實際病況瞬息萬變，也曾發生原本為輕症，但在短時間內急遽惡化致死的案例，因此只要發現中暑的徵兆，應立即送醫急救。

吉田醫師特別提醒，年長者常因擔心夜尿而在睡前不敢喝水、不開冷氣，極易在清晨醒來時中暑。平時應養成每隔30分鐘至1小時規律少量、補充水分的習慣，切勿等到口渴才喝水。

另外，中暑最致命且常被忽略的威脅在於「腦部後遺症」。人體大腦主要由水分與油脂構成，對高溫極為脆弱，大腦能承受的極限溫度為43度。一旦體溫過高、使腦部處於43度以上超過1小時，大腦組織就會開始受損、產生「溶解性壞死」，且無法復原。此種腦部損傷將導致嚴重的後遺症，使患者無法直線行走、步態失衡，甚至喪失正常判斷力等永久性後遺症。

為了替大腦降溫，除了戴帽子與撐陽傘遮蔽豔陽，吉田醫師特別推薦以「手持風扇吹拂臉部」，藉由臉部靜脈將冷卻血流直接送入顱內降溫。而人體在過熱時打哈欠，也是身體為了吸入空氣冷卻鼻腔深處和大腦的自我保護反應。

若想及早確認身體是否缺水，可透過簡易的「指甲按壓法」自我檢測。用另一隻手的手指捏住大拇指指甲，測量手指放開後，大拇指指甲顏色從白色變回粉紅色所需的時間。若需花3秒以上，即代表已脫水。在極度高溫的氣候下，人人都要時常補充水分防止脫水中暑。

中暑 高溫 大腦

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