中榮導入「精準麻醉」模式 高齡患者手術更安全且住院天數減少

面對高齡手術潮，台中榮總麻醉部自2021年起逐步導入「精準麻醉」模式，整合腦波頻譜分析監測及血流動態監測，將高齡術後嚴重譫妄發生率降低約20 %，並可縮短住院天數。以食道癌手術為例，平均住院從10天縮短至8天，對醫療資源有效運用與病人安全和康復帶來幫助。

一般麻醉科主任李富榮說，一名86歲的婦人去年底發現左下肺葉結節，癌胚抗原指數從6急升至19 ng/mL。胸腔外科安排她1月以胸腔鏡進行肺楔狀切除術，經同步透過腦波監測動態調整麻醉藥量，手術約2.5小時完成，術後住院4天即順利出院，病理確診第二期肺腺癌，腫瘤直徑約一元銅板大小，目前恢復良好、定期回診。

他說，高齡長輩因各器官退化、儲備功能下降，意即在日常基本需求之外，身體能承受額外運作與應對變化的適應能力不足。加上藥物代謝變慢，大腦對麻醉藥物極為敏感，若合併有心血管三高、慢性腎病、肝硬化等共病，麻醉風險上升。若未能精準調控藥物劑量，心血管功能較弱者（如血管硬化、心肌肥厚），術中血壓驟變易引發心肌損傷或急性腎傷害。

又如肺功能衰退者，術後發生缺氧或吸入性肺炎的風險也大幅提升。更令人擔憂的是，高齡病人在術後易出現神智混亂、對人事時地物認知異常的「術後譫妄」，這不僅會延長住院天數，也可能對長期認知功能造成影響。

因此，他們採用的精準麻醉模式包括：一、術前針對高齡、共病、心肺及認知功能進行風險分層評估，整合加速康復方案（ERAS）制定個人化麻醉計畫。

二、術中以腦波頻譜監測分析技術，即時分析病人腦波變化，動態調整全身麻醉藥物劑量，確保全身麻醉過程中麻醉深度維持最佳區間，既不過深導致血壓驟降、器官灌流不足，也不過淺引發術中過早甦醒。對心臟、肝臟等重大手術導入血流動態監測，器官移植手術則同步進行即時凝血分析，讓麻醉團隊得以在術中即時掌握心血管功能變化，調控輸液、輸血時機與用量，維持器官有足夠灌流並減少不必要之輸血。

三、術中及術後導入多模態止痛，合併使用非嗎啡類止痛藥、周邊神經阻斷術或是硬脊膜外自控式止痛，降低手術患者術中及術後對類嗎啡止痛藥之需求，有助於病人術後恢復與整體預後，減緩術後疼痛並降低發生嚴重譫妄的機率。

李富榮說，隨著手術族群持續高齡化，精準麻醉已不再是選項，而是確保手術安全不可或缺的標準配備。台中榮總將持續深化相關技術研發與臨床應用，為每一位手術病人提供最安全、最適切的麻醉照護。