沙德爾颱風北轉機率大過西進！強盛西南季風輸送水氣 嘉義以南降雨猛烈

嘉義以南地區目前持續降雨中，雨勢頗大，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，季風低壓槽北抬，低壓槽南側的較強西南季風已經如預期開始影響南部地區。今天0時到上午8時50分，雨量最大的高雄小港115.0毫米，屏東萬丹、新園等地也超過100毫米。

他說，目前低壓槽中仍存在數個低壓中心，原先的熱帶擾動94W經過台灣後環流已經變得模糊，南海的熱帶擾動95W則比預期更偏西，已經跑到海南島上空，琉球東南方則有另一個低壓中心出現。

這些低壓之中，預報最看好的仍是95W，吳聖宇表示，雖然95W目前在海南島，但是未來可能進入東京灣（北部灣），並且逐漸發展起來，有成為熱帶性低氣壓或以上等級的潛力。對台灣沒有直接影響，但是卻是整個季風低壓槽的一部分，持續帶動強盛的西南季風往南海、台灣附近輸送。

至於琉球東南方新出現的低壓中心，他說，預報發展的機會也不高，未來會順著季風低壓槽的環流帶動往台灣北方海面、浙江沿岸一帶移動，同樣會成為牽引西南季風水氣往台灣輸送的主要動力。

在季風低壓槽北抬，西南季風水氣往台灣輸送的情境下，中南部地區降雨將會持續數天。吳聖宇表示，目前看來，一直到周日，甚至下周一，西南季風都滿強的，水氣甚多，尤其嘉義以南地區降雨明顯，持續有大雨、豪雨發生的機會。陸地上的熱對流發展也較為旺盛，中部以北、東北部地區留意熱對流大雷雨。

沙德爾颱風朝向琉球東南方移動，吳聖宇表示，下周三之後的動向變數仍高，系集預報顯示北轉、偏西的預報仍然同時存在。不過，如果南海到大陸華南未來長時間被季風低壓籠罩，太平洋高壓不易顯著西伸，沙德爾在琉球附近北轉的可能性應該是大過西進。

他說，除非產生類似白海豚颱風的情境，就是沙德爾颱風脫離太平洋高壓控制，反而被捲進季風低壓的環流內，這樣才比較有高機率繼續往西走。現在的預報似乎顯示大趨勢還是以北轉為主，時間還久，繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。