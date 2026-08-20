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中秋+教師連假4天免補班 台鐵規畫6天疏運加開158列次 下周二搶票
今年中秋節恰巧銜接教師節共4天連假，不需補班補課，預期不少民眾計畫提前返鄉。台鐵公司說，為期6天的中秋節暨教師節連續假期疏運期間，全線加開158列次。台鐵提醒，疏運期間EMU3000型將採全車對號座並加售200張無座票，加開班次將下周二零時起發售。
台鐵公司說，中秋節暨教師節連續假期疏運自9月24日起至9月29日共計6天，全線加開各級列車共計158列次。其中，東線實名制列車6列次、北半環跨線自強號列車10列次、南半環跨線自強號列車10列次、西線北中直達車4列次。
台鐵公司表示，中秋節暨教師節連續假期疏運期間，暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。西部幹線EMU3000型自強號列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票，提高疏運量能。加開班次將於8月25日下周二零時起開放訂票，東線實名制列車班次則於26日下周三零時起，開放花東民眾訂票。
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