中秋+教師連假4天免補班 台鐵規畫6天疏運加開158列次 下周二搶票

七夕情人節前後，浪漫約會後也要當心性病風險。國內梅毒等性傳染病仍值得注意，尤其許多感染初期症狀不明顯，容易在不知情下傳染給伴侶。醫師提醒，年輕族群常以為「全程戴套就不會得性病」，但俗稱「菜花」的尖銳濕疣是由人類乳突病毒（HPV）感染所致，可經由皮膚、黏膜親密接觸傳播，即使使用保險套，也無法百分之百阻絕。

2026-08-20 10:25