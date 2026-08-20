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高雄陷雷雨區遭大雨狂炸 上班族哀號：根本不合理
中央氣象署今天上午6時36分許發布大雷雨即時訊息，指受低氣壓影響，易有短延時強降雨，其中高雄市被列為陸地和沿海警戒區，另南部及東部地區有局部大雨發生的機率，高雄一早遭大雨狂炸，有網友直指，「大雨太誇張」、「高雄標配是爆熱的大太陽，卻大雨大雨一直下」。
中央氣象署高雄氣象站今天上午9時指出，21日至23日受到西南風偏強及低壓帶影響，南部水氣充沛、天氣不穩定，容易出現短延時強降雨，南部地區有局部大雨或豪雨發生機率。
高雄市今天一早遭大雨狂炸，有別於以往的大太陽天，讓不少上班族和網友忍不住抱怨，「今天的大雨是用倒的嗎」、「高雄早上怎麼回事，大雨太誇張」、「高雄這個雨根本不合理」。
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