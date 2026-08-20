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開學前大禮！蔣萬安拍板 北捷信義東延段8月30日通車祭優惠

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午赴議會專案報告。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午赴議會專案報告。記者林麗玉／攝影

被稱「最艱困捷運路段之一」的台北捷運信義東延段，交通部已於本月18日正式核准捷運信義線東延段，象山站至廣慈／奉天宮站正式取得營運資格，就等蔣萬安拍板通車日期，蔣今天宣布，信義東延段8月30號正式通車，市府也會推出各項的優惠方案。

蔣萬安今天上午赴議會專案報告，對於各界期待的信義東延段何時通車？因前天交通部已經核定營運，媒體今天問蔣，有沒有機會開學前送市民一個大禮？還有信義東延段區間是否有一個月免費優惠？

蔣萬安說，捷運信義東延段是史上最艱困的捷運路段之一，因為它面對非常複雜的地質及各項施工的困難，所以非常感謝整個施工團隊，市府團隊及所有參與協助信義東延段完成的夥伴。

蔣說，前天，也就18號終於收到交通部所核發的營運許可，非常感謝。因為這當中我們不斷的透過專家學者不斷把關，所以終於能夠順利的完成審核。

蔣萬安說，今天也跟大家正式宣布，8月30號信義東延段正式通車，也會推出各項的優惠方案，請大家隨時關注。

北市長蔣萬安今天上午赴議會專案報告。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午赴議會專案報告。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 北捷 台北捷運

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