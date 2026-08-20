穿20年前婚紗迎七夕 曲家瑞喊「嫁不嫁干你屁事」：做自己的Princess

昨(19)日是一年一度的七夕，藝術家、作家曲家瑞在臉書分享一組穿著婚紗的照片，談起自己年輕時也曾幻想有一天能穿著漂亮婚紗走上紅毯，但多年來始終沒有遇到所謂的「Mr. Right」。如今的她認為，沒有走進婚姻並不可惜，反而因此有更多時間認識自己，活成自己真正想要的模樣。

曲家瑞18日晚間發文表示：「這些年過去，一直沒有遇到我的Mr. Right，可惜嗎？當然不會。」她說，正因為沒有遇到那個人，自己才有更多時間去認識這個長期被忽略的女孩，也逐漸明白「她是最值得我去投資的」。

她分享，這些年學會獨立自主、不依賴任何人，也不再在意別人如何看待或評論自己，「想笑就大聲笑，想哭就哭出來」。因為單身，如今的生活才能包括創作、教書、跑步，以及陪伴、用力愛著媽媽，不再討好任何人，「活成了曲家瑞原本該有的模樣」。

昨日適逢七夕，曲家瑞特別找出20年前在紐約買給自己的二手婚紗。她笑說，當年買下這件婚紗時想法很單純，「先買一套再說」，沒想到一轉眼就過了20年。

重新穿上這件婚紗，也讓她感觸相當深。曲家瑞認為，每個人都值得被愛、被肯定、被珍惜，「無論有沒有遇到那個人」，而且婚紗並非只有婚禮當天才能穿，也不是只有結婚的人才值得獲得祝福。

曲家瑞說：「我可以whenever, wherever穿著我的婚紗，感受著幸福。」她鼓勵女性也可以像她一樣，做自己的Princess，為自己而美麗。

面對外界可能對女性外貌、成就、婚姻狀態的評價，曲家瑞更以一連串直白的話回應：「我不漂亮，因為你們不懂得欣賞；我不完美，so what！我沒有成就，那是因為時候未到；我嫁不掉，干你屁事。」

她坦言，這些話聽久了、受夠了，當然還是會受傷，但她相信自己內心足夠強大，傷口也會慢慢癒合，「我知道我可以，我相信我自己。」曲家瑞也藉著七夕向女性喊話，希望大家無懼年齡、活出自我，「勇敢的站出來，讓世界看見我們每一個女生是如此的自信又美麗。」

貼文曝光後，不少網友大讚曲家瑞自信又漂亮，更有人提到她的體態維持良好，「竟然還穿得下20年前的衣服，厲害」、「身材維持很好」，也有人表示自己「一直想穿婚紗，但沒想跟誰結婚」，認同婚紗不一定要等到結婚才能穿。