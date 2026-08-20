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高捷紅線一早無預警故障影響300旅客 網怨：懲罰想壓線的上班族

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高捷紅線今天上午7時7分無預警故障，影響300名旅客。示意圖／聯合報系資料照
高捷紅線今天上午7時7分無預警故障，影響300名旅客。示意圖／聯合報系資料照

高雄捷運紅線今天上午7時7分許一列行駛於R14巨蛋站至R15生態園區站間上行列車無預警故障，適逢上班時間，影響約300名旅客，由於故障排除後，按SOP程序，須限速行駛，讓不少上班族哀號「被高捷害慘」、「懲罰想壓線的人」。

高捷公司今天上午表示，高雄捷運紅線今天上午7時7分許一列行駛於R14巨蛋站至R15生態園區站間之上行列車有故障訊息，但依照SOP故障排除程序須限速行駛，因此高捷行控中心安排列車進站清車，約影響300名旅客。

由於適逢上班尖峰時間，高捷紅線突然故障，讓列車上的乘客忍不住在網路發文抱怨「今日不宜上班」、「早知裝病請假」、「上班沒在遲到的我被高捷害慘了」。

高捷指出，當下為降低上午尖峰時段列車異常對紅線營運班距的影響，高捷行控中心同步調度列車，視現場運行情形彈性調整班距及列車運用，以維持紅線整體輸運。

高捷表示，因故障列車需慢速行駛至避車軌，且適逢尖峰上班時間，列車數量較多，因此對於後面列車的班距與行駛速度均會造成影響，造成旅客不便，深感抱歉，故障列車將於夜間調度回機廠內，進一步查修故障。目前全線已於8時5分許恢復正常營運。

高捷 上班族 高雄捷運

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