台中以南今起長時間降雨 賈新興：沙德爾颱風下周這時影響沖繩

天氣不穩定，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今天起至下周二，受低壓帶及偏強西南季風影響，台中以南留意局部較大雨勢。依目前資料評估，沙德爾颱風下周三至下周四清晨影響琉球群島。

近期天氣趨勢，他說，明天至下周一，除北北基桃有短暫陣雨外，其它地區有長時間降雨、發生局部陣雨。下周二，苗栗以南及台東有陣雨，午後各地有短暫陣雨。下周三，雲林以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周四，清晨新竹以北沿海有零星短暫雨，午後新竹以南有局部短暫雨，北北基宜桃及花東亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下周五至下周六，嘉義以南有局部短暫雨。下周五午後，竹苗以北山區及宜花東山區亦有零星短暫雨。下周六午後，桃園以南及宜花東山區有局部短暫雨，北北基亦有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。