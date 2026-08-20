沙德爾颱風恐威脅台灣？氣象署曝下周三很關鍵 高壓強弱影響路徑變化

西北太平洋2026年第18號颱風沙德爾昨天下午形成，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，本周離台灣還很遠，下周接近日本琉球附近海面，留意後續路徑變化。󠀠

沙德爾颱風未來受到北方太平洋高壓的導引，先穩定朝西北方向前進，氣象署說，且這段時間環境條件有利颱風發展，因此颱風將穩定增強，暴風半徑也會擴大。󠀠預計下周初期會來到日本南方海面，大約下周三前後接近琉球附近海面，但屆時路徑將受到太平洋高壓強弱的影響，後續的路徑預報有相當大的不確定性。

氣象署表示，台灣仍要留意下周後期颱風是否會對天氣及風浪造成影響，持續關注最新預報資訊。󠀠

近期天氣，氣象署表示，今天至周日在低壓帶及西南風的影響下，全台天氣不太穩定󠀠。特別是中南部、南台東要慎防豪大雨，北部地區午後也要留意有明顯雨勢󠀠。西南風強風軸的位置每天不太一樣，降雨熱區也會有所變動󠀠。務必留意最新天氣資訊，並趕緊做好防汛工作，外出也注意自身安全󠀠。󠀠

此外，沿海風浪大，氣象署表示，明天、周六西南部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海及澎湖有長浪發生的機率，前往海邊活動注意安全󠀠。