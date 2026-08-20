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靠換妹證明魅力？Joeman陷感情風波 醫揭慣性出軌心理

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
Joeman前女友蕭伊公開過往對話，指交往期間Joeman曾隱瞞與其他女性往來。圖／摘自IG
Joeman前女友蕭伊公開過往對話，指交往期間Joeman曾隱瞞與其他女性往來。圖／摘自IG

百萬網紅Joeman陷感情風波，引發「慣性出軌是否心理有病」討論。精神科醫師楊聰財指出，出軌本身不是精神疾病，但若反覆陷入曖昧、隱瞞、出軌、道歉後再犯的循環，可能與新鮮感依賴、自我價值不穩、衝動控制及親密關係能力不足有關。

Joeman前女友蕭伊公開過往對話，指交往期間Joeman曾隱瞞與其他女性往來，甚至讓她擔憂性病風險；Joeman則公開道歉，坦言在感情中做錯許多事，也承認自己不是好的感情對象。

楊聰財表示，不能因一個人劈腿，就直接診斷有精神疾病。不忠可能涉及人格特質、依附模式、情緒調節、價值觀，也可能只是個人選擇與責任問題。「有些人不是控制不了，而是不願意控制」，不能用心理疾病替傷害伴侶開脫。

若長期反覆出現「認識新對象、曖昧、隱瞞、出軌、被發現、道歉、再犯」，就值得深入評估背後心理模式。部分人高度依賴追求新鮮感，熱戀期的刺激消退後，便透過新對象重新獲得興奮；也有人內在自我價值不穩，需要不斷從「有人喜歡我」、「我還有魅力」獲得肯定。

「另一原因則是親密關係能力不足」，楊聰財指出，成熟關係需要溝通、承諾、界線、同理及延遲滿足。真正成熟並非沒有誘惑，而是即使產生慾望，仍能想到伴侶感受，選擇不跨越界線。

不忠也可能牽涉性健康。若存在多重性伴侶卻未透明告知，可能增加性傳染病風險，楊聰財提醒，懷疑伴侶有其他性接觸時，接受性健康評估是合理的風險管理，但檢查不代表一定感染。

至於「慣性出軌」能否改變？楊聰財認為有可能，但關鍵不是吃藥，而是本人願意承認問題。心理治療可協助找出出軌前的孤單、壓力、酒精、衝突或渴望被崇拜等觸發因素，再練習延遲滿足、建立界線與同理心。

楊聰財強調，伴侶可以陪伴、心理師可以協助，但沒有人能替當事人改變。與其只問「他愛不愛我」，更應看他如何面對誘惑、衝突及錯誤，「愛是一種感覺，責任是一種選擇」，能否把愛轉化成責任，才是關係能否長久的關鍵。

精神科醫師楊聰財指出，出軌本身不是精神疾病，但若反覆陷入曖昧、隱瞞、出軌、道歉後再犯的循環，可能與新鮮感依賴、自我價值不穩、衝動控制及親密關係能力不足有關。圖／楊聰財提供
精神科醫師楊聰財指出，出軌本身不是精神疾病，但若反覆陷入曖昧、隱瞞、出軌、道歉後再犯的循環，可能與新鮮感依賴、自我價值不穩、衝動控制及親密關係能力不足有關。圖／楊聰財提供

出軌 Joeman 精神疾病

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