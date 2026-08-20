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沙德爾巔峰可達強颱 後期路徑天女散花 從台灣到日本都是可能射程範圍
沙德爾颱風昨天生成，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，輕颱沙德爾未來6天在太平洋高壓導引下，穩定朝西北轉西北西移動。強度逐漸增強，巔峰可達強烈颱風。當下周三來到日本沖繩附近後，又是一個重大分歧點。高壓強弱將決定沙德爾究竟是北轉，還是繼續西行。目前模式相當分歧，變數很大，還要數日時間觀察，現在就評估是否影響還言之過早。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，沙德爾颱風目前距離台灣還很遙遠，至少要1周以上才會到附近。後期的預報就跟天女散花一樣，從台灣到日本都是可能的射程範圍。不過，如果下周要前往沖繩的民眾，要留意颱風動向。「這顆預計應該也是一個大且強的颱風，上看強烈颱風應該沒什麼問題，但會不會來就是另一回事了」。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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