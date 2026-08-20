大雷雨開炸高雄屏東 三地門山區暴雨國家級警報響

展開連日溼答答天氣，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，台灣受到低壓帶及西南風影響，至少會維持到下周二，天氣相當不穩定，全台也都有下雨的可能。其中，今天至下周一降雨影響最為明顯，局部地區的降雨集中、轉趨顯著，並有機會出現短延時的強降雨現象，降雨強度落在大雨至豪雨等級之間。

2026-08-20 06:38