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今起長達6天雨不停⋯專家1張圖解惑 中南部恐降雨最猛烈

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
不穩定環境+動力激發+水氣補給。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
不穩定環境+動力激發+水氣補給。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

展開連日溼答答天氣，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，台灣受到低壓帶及西南風影響，至少會維持到下周二，天氣相當不穩定，全台也都有下雨的可能。其中，今天至下周一降雨影響最為明顯，局部地區的降雨集中、轉趨顯著，並有機會出現短延時的強降雨現象，降雨強度落在大雨至豪雨等級之間。

而，在此階段，中南部及東南部則是主要的降雨熱區，林得恩說，無論是山區或是平地，也不管是早上或午後，都有較長降雨時間及較猛降雨強度的風險趨勢。特別是在中南部的山區，由於地形抬升的加成效應，將會使得累積降雨更加劇烈。

他說，另一方面，由於低壓帶影響及西南風增強緣故，台東、恆春半島及綠島、蘭嶼、馬祖局部地區也都有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，外出活動注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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