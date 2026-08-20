聽新聞
0:00 / 0:00
沙德爾颱風路徑仍分歧 恐更接近台灣 專家指下周三後成關鍵
沙德爾颱風昨天生成，目前是輕度颱風，關注發展及動向。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，沙德爾颱風到下周二都還是在接近琉球東南方海域的過程，預報路徑的大趨勢都是先往琉球東南。再後面的預報則是明顯分散，暫時還沒有明確的定論。下周三之後，可能需要密切注意這個颱風是否會更接近台灣。
至於熱帶擾動94W，吳聖宇說，94W靠近宜蘭近海後開始停滯，整體強度太弱，似乎沒有辦法登上陸地，中心附近的環流已經漸趨模糊，預期未來會逐漸消失併入季風低壓槽中。然後整個季風低壓槽逐漸北抬經過台灣，繼續往華南內陸調整。
他表示，後續要留意的是季風低壓槽北抬之後，西南季風的強風區往台灣附近調整過來的情況。今天嘉義以南地區的迎風面降雨就會漸趨明顯，中北部則還是有局部午後大雷雨機會。
明天西南季風的影響會更明顯，吳聖宇表示，苗栗以南的中南部地區迎風面普遍都有降雨，嘉義以南地區的雨勢仍是相對較大。尤其是高屏山區一帶應該會是降雨中心，有大雨或短延時豪雨發生的機會。北部、東半部也會有短暫陣雨，白天配合熱力作用，仍要留意熱對流發展帶來的較大雨勢。
吳聖宇表示，周末兩天較強西南季風的降雨將會持續，中南部地區要留意大雨或短延時豪雨的機會，嘉義以南地區雨勢尤其明顯。北部、東半部也是有短暫陣雨的天氣，午後配合熱對流發展較容易有局部大雨機會。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。