今起至下周一防致災雨 吳德榮：沙德爾有望達強颱 關注路徑北轉或西進

低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部及東部地區有局部大雨發生的機率，注意坍方及落石；低窪地區慎防積水。大雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周一低壓帶緩慢北移，西南風挾水氣經過台灣，大氣更不穩定，降雨更為明顯。不定時有強對流發展，要注意其伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣，也要注意連日的累積降雨而致災。

溫度方面，他說，今天白天高溫略降，北部24至33度、中部22至34度、南部21至34度、東部23至34度。

至於下周二之後的天氣變化，吳德榮表示，視沙德爾颱風的動向及其與環境的互動而定，需再觀察。

關於颱風消息，第18號颱風沙德爾目前是輕度颱風。吳德榮說，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱沙德爾在關島在東南方海面，未來5天大致向西北方，朝琉球方向前進。強度逐漸增強，有達強颱的機率。

他說，歐洲（ECMWF）系集模式顯示，第6至第10天其平均模擬路徑的移速逐漸減慢，在琉球附近逐漸北轉。但個別模擬路徑則呈現相當分散的分布。若北方高壓偏弱的則順利北轉，若北方高壓偏強則持續西進，有很大的不確定性，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。