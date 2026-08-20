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凌晨3時32分臺灣東部海域規模4.2地震 最大震度1級

聯合新聞網／ 台北訊
08/20-03:32臺灣東部海域發生規模4.2有感地震
08/20-03:32臺灣東部海域發生規模4.2有感地震

2026年8月20日凌晨3時32分，臺灣東部海域發生一次規模4.2的有感地震。根據中央氣象署資料，震央位於花蓮縣政府東北東方約36.1公里海域，震源深度約24.7公里，屬於極淺層地震。此次地震因距離花蓮及鄰近縣市較近，部分地區感受到微弱搖晃。

最大震度1級地區：花蓮縣、宜蘭縣、南投縣、臺中市、新北市

本次地震最大震度為1級，範圍包含花蓮縣太魯閣、花蓮市，宜蘭縣南澳及宜蘭市，南投縣合歡山，臺中市德基及新北市汐止等地。震度1級屬微震範圍，通常僅靜止狀態下能感覺到輕微搖晃，並不會對建築物及民眾生活產生明顯影響。

由於震度未達3級以上，暫無須啟動地震後相關緊急應變措施。民眾仍宜保持警覺，注意餘震可能性，並依照平時防震準備執行相關安全措施。在地震發生時，建議室內民眾採取「趴下、掩護、穩住」原則，選擇堅固家具下躲避，遠離窗戶等易破損物品，確保人身安全。

本次地震未傳出災害或傷亡，顯示當前建築防震效能與防災觀念普及持續發揮成效。中央氣象署提醒民眾，地震無法精確預測，平日應準備緊急物資及隨時更新防震知識，提升應變能力。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 規模 南投縣

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