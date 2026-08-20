神經多樣性兒少 生活陪跑師伴成長

時間一到，網路被斷，沒能過關，念國一的小剛（化名）嘴裡「幹」字連連，手摔滑鼠，衝到爸媽房間，一副想要「拚輸贏」的凶狠模樣，晚上10點多，家裡鬧得雞飛狗跳。類似場景一再發生，讓小剛媽媽心力交瘁，陪同兒子至兒童身心科就醫，確診為「注意力不足過動症」（ADHD）。

亞東醫院兒童發展中心主任林育如表示，因被斷網、沒收手機，而導致親子關係緊張，甚至大打出手的個案並不少見，有些孩子一生氣就罵三字經、砸東西，有些偷刷家長信用卡「課金」，父母施以體罰，就被指控家暴，而鬧到警察局，不少情緒極度不穩的孩子最後被轉介至醫院，這才找出原因。

台灣約15-20%人口 大腦多元發展

不少人對於自閉症、過動症、學習障礙、亞斯伯格症等名詞仍持負面看法，林育如說，部分家長不願孩子被貼上標籤，對於孩子難以專心，情緒衝動，常有過激行為時，常以「只是好動、愛玩、粗枝大葉」為由，認為年紀再大些，情況就會好轉。當學校師長建議就醫時，則惡言相向，「學校想推卸教育責任，我家孩子怎可能會有問題」。

台灣青少年神經多樣性行動協會理事長、亞東醫院兒少神經多樣性共照中心主任甄瑞興表示，近年國際間逐漸以「神經多樣性（Neurodiversity）」稱謂去理解人類腦部組織之間發育的差異，間接擺脫了自閉症、妥瑞症、注意力不足過動症（ADHD）、學習障礙、亞斯伯格症等負面標籤。

甄瑞興表示，「神經多樣性」不是一種疾病，而是人類大腦多元發展的自然展現，且人數比想像中還要多，臨床統計，約15%至20%人口具有「神經多樣性」特質，因在情緒調節、社交互動、學習節奏上與一般孩子不同，但被誤解成「行為偏差」、「故意搗亂」。

醫讚孩子CPU強大 但神經發展較慢

甄瑞興將大腦比喻成一台高規格的電腦，「神經多樣性」孩子的處理器（CPU）功能強大、創造力驚人，但內部的各個組件與網路連線仍在優化中，神經發展步調較慢、溝通連結需要更多時間，如果能夠及早介入，給予適當引導，提高適應能力，仍可與一般孩童相同，快樂成長。

為讓更多人認識此觀念，亞東醫院連續三年舉辦「台灣兒童青少年神經多樣性國際研討會」，今年訂於9月12日（周六）舉辦，特別引進國外「生活陪跑師」（Life Coach）機制，邀請猶他州權威教授、日本心理師講述國外經驗，如何陪伴小孩走過這段艱辛成長路程。

「陪跑師就像是孩子與醫療團隊之間的橋梁。」甄瑞興表示，對於國人來說，「生活陪跑師」是全新的認知，感謝新北市社會局的認可，參與「陪跑師」培訓，並委託台灣青少年神經多樣性行動協會試辦此項計畫。台灣兒童青少年神經多樣性第三屆國際研討會將於9月12日登場，歡迎家長、師長、社工，以及心理師、護理師等醫療人員參加，採網路報名，網址為https://www.accupass.com/go/tanda2026。

目前醫療體系中，相關心理諮商給付偏低，例如，「個別特殊心理治療」每次約需50分鐘，給付點值430點，換算後不到400元，加上各醫院人力有限，因此，想預約此項健保服務，至少得等上半年。

對此，健保署長陳亮妤表示，衛福部自114年推動「全民心理健康韌性計畫」，實施日期至119年，特別撥出經費，加強兒童及青少年的心理健康促進，以及跨部門支持網絡，希望從前端心理健康識能，向下延伸諮商資源，以及跨部會校園支持網絡。

另針對「團體心理治療」部分，按年齡級距（未滿7歲、7歲以上至未滿19歲、成人）等三級距，調整心理諮商師等支付點數1.5至2倍。至於單項支付標準如有修訂建議，可依照新增修訂診療項目申請流程，向健保署提出申請。