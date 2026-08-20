冷氣愈低溫愈好睡？醫師：肌肉僵硬反干擾

夏夜悶熱，沒開冷氣簡直睡不著，但冷氣吹了整晚、也睡足7、8小時，隔天醒來卻昏昏沉沉，甚至注意力下降、情緒急躁。身心科暨營養醫學醫師尤冠棠提醒，良好的睡眠不該只取決於「溫度」，溫度太低可能讓肌肉僵硬、頻繁醒來，反而干擾睡眠。

尤冠棠說，有一名35歲上班族，總覺得「怎麼睡都睡不飽」，每天睡7小時，冷氣也整晚開著，白天卻精神不濟。問診發現，他經常運動到晚上10點多，回家後再吃東西，偶爾小酌一杯助眠。問題就出在睡眠結構受到反覆干擾，睡眠環境溫度過低，加上激烈運動、消夜及酒精，破壞睡眠與身體恢復。

日本一項針對逾6.8萬人的大型研究，透過穿戴裝置分析睡眠狀況，發現一年之中7月睡眠時間最短，平均約6.64小時，相較1月7.3小時，少了約40分鐘。而且夏季上床時間未明顯延後，顯示少掉的睡眠不只是晚睡，與較早起床及夜間睡眠中斷有關。

尤冠棠說，人體進入快速動眼期（REM）後，體溫調節能力明顯下降，若夜間環境悶熱、身體無法順利散熱，就容易醒來、睡得較淺，甚至延長入睡時間。許多人以為「冷氣開26℃最剛好」，其實26至28℃多半是節能及一般室內舒適度的參考。

部分居家睡眠研究發現，臥室夜間溫度約20至25℃時，平均睡眠效率較佳，超過25℃後可能逐漸下降。尤冠棠強調，並沒有人人都適用的「黃金睡眠溫度」，年齡、衣著、寢具厚度、空氣流動及個人怕冷怕熱程度都會影響感受。

睡前習慣也是關鍵。研究顯示，高強度運動若太接近睡眠時間，可能因心率、自律神經及身體興奮狀態尚未恢復而干擾睡眠。運動在睡前4小時前結束，影響較小，若時間真的太晚，建議改採較低強度的伸展或核心放鬆活動。

尤冠棠提醒，若每天躺床7至8小時，白天仍疲倦、注意力不集中、影響情緒，不要一味把冷氣愈調愈低，應檢視睡眠環境、運動、飲食習慣，必要時就醫，找出真正原因。