聽新聞
0:00 / 0:00

冷氣愈低溫愈好睡？醫師：肌肉僵硬反干擾

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
醫師提醒，過於寒冷的睡眠環境反而會產生適得其反的效果，不要一味把冷氣愈調愈低。圖／123RF
醫師提醒，過於寒冷的睡眠環境反而會產生適得其反的效果，不要一味把冷氣愈調愈低。圖／123RF

夏夜悶熱，沒開冷氣簡直睡不著，但冷氣吹了整晚、也睡足7、8小時，隔天醒來卻昏昏沉沉，甚至注意力下降、情緒急躁。身心科暨營養醫學醫師尤冠棠提醒，良好的睡眠不該只取決於「溫度」，溫度太低可能讓肌肉僵硬、頻繁醒來，反而干擾睡眠。

尤冠棠說，有一名35歲上班族，總覺得「怎麼睡都睡不飽」，每天睡7小時，冷氣也整晚開著，白天卻精神不濟。問診發現，他經常運動到晚上10點多，回家後再吃東西，偶爾小酌一杯助眠。問題就出在睡眠結構受到反覆干擾，睡眠環境溫度過低，加上激烈運動、消夜及酒精，破壞睡眠與身體恢復。

日本一項針對逾6.8萬人的大型研究，透過穿戴裝置分析睡眠狀況，發現一年之中7月睡眠時間最短，平均約6.64小時，相較1月7.3小時，少了約40分鐘。而且夏季上床時間未明顯延後，顯示少掉的睡眠不只是晚睡，與較早起床及夜間睡眠中斷有關。

尤冠棠說，人體進入快速動眼期（REM）後，體溫調節能力明顯下降，若夜間環境悶熱、身體無法順利散熱，就容易醒來、睡得較淺，甚至延長入睡時間。許多人以為「冷氣開26℃最剛好」，其實26至28℃多半是節能及一般室內舒適度的參考。

部分居家睡眠研究發現，臥室夜間溫度約20至25℃時，平均睡眠效率較佳，超過25℃後可能逐漸下降。尤冠棠強調，並沒有人人都適用的「黃金睡眠溫度」，年齡、衣著、寢具厚度、空氣流動及個人怕冷怕熱程度都會影響感受。

睡前習慣也是關鍵。研究顯示，高強度運動若太接近睡眠時間，可能因心率、自律神經及身體興奮狀態尚未恢復而干擾睡眠。運動在睡前4小時前結束，影響較小，若時間真的太晚，建議改採較低強度的伸展或核心放鬆活動。

尤冠棠提醒，若每天躺床7至8小時，白天仍疲倦、注意力不集中、影響情緒，不要一味把冷氣愈調愈低，應檢視睡眠環境、運動、飲食習慣，必要時就醫，找出真正原因。

冷氣 低溫 醫師

延伸閱讀

半夜吃重鹹牛肉麵 醫師：易水腫、胃食道逆流

筆記抄滿、狂刷題苦讀卻沒進步？精神科醫揭5大NG習慣

壓力來就想吃炸物、甜食？營養師曝平衡菜單 香蕉可穩定情緒

名義上秋天已到天氣依然炙熱 今起低壓帶通過防高溫與熱傷害

相關新聞

探索紐西蘭南島 多元漫遊夏日祕境

十二月的夏日紐西蘭南島，是一幅由時令魯冰花、薰衣草、山巒、湖泊、星空與海洋共同織就的壯麗畫卷。有行旅獨家安排海陸全境探索，從雅芳河撐篙船、庫克山冰河船，到米佛峽灣豪華遊船、奧塔哥半島四驅車生態探險，用最多元的視角深入南島祕境。

維也納美泉宮樂團 早鳥優惠到8月20日

來自奧地利的維也納美泉宮管弦樂團（Schönbrunn Palace Orchestra Vienna），將於十二月六日登上國家音樂廳，帶來莫札特、海頓與史特勞斯家族的經典作品，重現「音樂之都」維也納的優雅風華。udn售票網限時推出最低八五折起優惠，早鳥優惠直到本月廿日。

都更男女周末到高雄

由王偉忠監製的解悶舞台劇「都更男女」首演大獲好評，全場笑聲不斷，本周末（八月廿二日起）將到高雄衛武營演出，歡迎觀眾一同來場心靈都更，讓心情「更心」。

少年墜落骨盆腔大出血 「體內止血氣球」搶救

一名16歲少年8月初意外從5樓高處墜落，造成骨盆腔出血，命懸一線。三軍總醫院創傷團隊除啟動快速輸血，更使用「主動脈復甦性血管內氣球阻斷術（REBOA）」，暫時阻斷出血處上游血流，維持心臟、腦部等重要器官灌流，成功搶下30至40分鐘黃金救命時間，及時完成手術，目前少年恢復良好、持續復健。

冷氣愈低溫愈好睡？醫師：肌肉僵硬反干擾

夏夜悶熱，沒開冷氣簡直睡不著，但冷氣吹了整晚、也睡足7、8小時，隔天醒來卻昏昏沉沉，甚至注意力下降、情緒急躁。身心科暨營養醫學醫師尤冠棠提醒，良好的睡眠不該只取決於「溫度」，溫度太低可能讓肌肉僵硬、頻繁醒來，反而干擾睡眠。

體驗泰北瑜伽 走進清邁電影祕境

泰北清邁，從古城巷弄到山間小村，古寺佛塔到藝術街區，被聯合國教科文組織認定為「工藝與民間藝術之都」。有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」帶領旅人走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探訪聚落工坊。四季飯店二連泊，住進湄林谷地稻田中；融合殖民建築與現代設計的精品旅宿安納塔拉三連泊，並體驗泰北獨特的「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」，另外走訪美學導師蔣勳旅居清邁時屢訪的無夢寺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。