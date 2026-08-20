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少年墜落骨盆腔大出血 「體內止血氣球」搶救

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
楊智仁分享，一名16歲少年自高樓墜落，造成骨盆骨折且大量出血。記者廖靜清／攝影
楊智仁分享，一名16歲少年自高樓墜落，造成骨盆骨折且大量出血。記者廖靜清／攝影

一名16歲少年8月初意外從5樓高處墜落，造成骨盆腔出血，命懸一線。三軍總醫院創傷團隊除啟動快速輸血，更使用「主動脈復甦性血管內氣球阻斷術（REBOA）」，暫時阻斷出血處上游血流，維持心臟、腦部等重要器官灌流，成功搶下30至40分鐘黃金救命時間，及時完成手術，目前少年恢復良好、持續復健

重大創傷最怕「血來不及補、人就撐不住」。三總近年整合快速輸血、REBOA、機動型體外心肺支持系統（PCPS）及VR沉浸式訓練，希望從急救、手術到大量傷患應變，建立完整創傷救治鏈。

三總急診部主治醫師楊智仁表示，創傷患者若發生四肢等外部出血，可利用加壓、止血帶等方式控制，但骨盆腔、後腹腔等「不可壓迫性軀幹出血」，難以從體外直接止血，非常棘手。REBOA是將導管經血管置入主動脈，再將氣球充氣阻斷血流，可暫時降低下游出血，同時把有限血流優先供應心臟與腦部，替後續手術或血管栓塞爭取時間。

出血是創傷死亡的重要原因，REBOA是針對不可壓迫性軀幹出血發展的重要救命技術之一。楊智仁指出，REBOA並非把氣球放進去就能一勞永逸，阻斷血流時間愈長，也可能增加缺血等風險，因此關鍵仍在於迅速銜接手術等確定性止血治療。

楊智仁以墜樓少年為例，從16公尺的高度墜下，骨盆腔大量出血，團隊一方面利用快速輸血設備補充血液、穩定生命徵象，另一方面放置REBOA，暫時控制出血。三總團隊串聯急診搶救、重症照護與術後康復，提供重大創傷患者更完整且連續的醫療照護，讓患者不只是活下來，也增加恢復功能、重返家庭與社會的機會。

少年 心臟 復健 三軍總醫院

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