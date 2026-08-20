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健康你我他／遊馬爾他遇車禍 還好有保醫療險
去年五月前往地中海島國馬爾他旅遊，搭公車前往丁利斷崖途中，我正享受著有「馬爾他藍」之稱的蔚藍海景，沒想到對向大卡車突然逼近，「碰！」兩車劇烈相撞。
坐在撞擊點的我瞬間被撞飛，死命抓緊立柱才沒倒下。驚魂未定之時，我睜開眼睛先檢查了胸前的相機，再摸摸頭和手腳，確認都完好，才鬆一口氣！當下我還能和其他旅客一樣，興奮地跟凹陷車身合照，畢竟能在馬爾他搭公車遇到車禍，一生應該就這一次。
沒想到十五分鐘後腎上腺素退去，劇烈胸痛與頭痛瞬間席捲而來，不呼吸很痛，呼吸更痛。司機連忙叫救護車把我送往全島唯一一間公立醫院。急診室擠滿各種奇特的病患，有人酒精中毒倒在椅上，有人吸毒被綁在病床上。坐在我旁邊的男子還試圖騷擾我，還好有警察在旁邊喝斥，我才覺得安心一點。
苦等了五個小時，才終於叫到我的名字。耐心的醫師為我照X光、電腦斷層與觸診，所幸只是嚴重肌肉拉傷，並無骨折或腦震盪。
這次急診支付了350歐元，好在出發前除了台灣的旅平險，我還上網投保了歐洲當地的申根醫療險，每天只要 1歐元左右就能享有高額的保障，事後備齊診斷書和收據，線上申請理賠也非常順利。這場意外讓我體會到：海外旅遊除了放寬心，給力的醫療險才是最實在的護身符！
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