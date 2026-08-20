聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／遊馬爾他遇車禍 還好有保醫療險

聯合報／ 文／賴宇忻（竹縣芎林）
馬爾他搭公車旅遊遭到大卡車撞擊，因劇烈胸痛與頭痛就醫。圖／賴宇忻提供
馬爾他搭公車旅遊遭到大卡車撞擊，因劇烈胸痛與頭痛就醫。圖／賴宇忻提供

去年五月前往地中海島國馬爾他旅遊，搭公車前往丁利斷崖途中，我正享受著有「馬爾他藍」之稱的蔚藍海景，沒想到對向大卡車突然逼近，「碰！」兩車劇烈相撞。

坐在撞擊點的我瞬間被撞飛，死命抓緊立柱才沒倒下。驚魂未定之時，我睜開眼睛先檢查了胸前的相機，再摸摸頭和手腳，確認都完好，才鬆一口氣！當下我還能和其他旅客一樣，興奮地跟凹陷車身合照，畢竟能在馬爾他搭公車遇到車禍，一生應該就這一次。

沒想到十五分鐘後腎上腺素退去，劇烈胸痛與頭痛瞬間席捲而來，不呼吸很痛，呼吸更痛。司機連忙叫救護車把我送往全島唯一一間公立醫院。急診室擠滿各種奇特的病患，有人酒精中毒倒在椅上，有人吸毒被綁在病床上。坐在我旁邊的男子還試圖騷擾我，還好有警察在旁邊喝斥，我才覺得安心一點。

苦等了五個小時，才終於叫到我的名字。耐心的醫師為我照X光、電腦斷層與觸診，所幸只是嚴重肌肉拉傷，並無骨折或腦震盪。

這次急診支付了350歐元，好在出發前除了台灣的旅平險，我還上網投保了歐洲當地的申根醫療險，每天只要 1歐元左右就能享有高額的保障，事後備齊診斷書和收據，線上申請理賠也非常順利。這場意外讓我體會到：海外旅遊除了放寬心，給力的醫療險才是最實在的護身符！

馬爾他 車禍 醫療險

延伸閱讀

【海天遊蹤】吳億偉／墨爾本獨遊

健康你我他／朝聖之路蟲咬過敏 西班牙看診竟免費

兩性作家小彤抗癌成功又住院！發燒腹痛「五腑六臟翻江倒海」

【厝內大小事】陳彥如／趕不上喪禮

相關新聞

探索紐西蘭南島 多元漫遊夏日祕境

十二月的夏日紐西蘭南島，是一幅由時令魯冰花、薰衣草、山巒、湖泊、星空與海洋共同織就的壯麗畫卷。有行旅獨家安排海陸全境探索，從雅芳河撐篙船、庫克山冰河船，到米佛峽灣豪華遊船、奧塔哥半島四驅車生態探險，用最多元的視角深入南島祕境。

維也納美泉宮樂團 早鳥優惠到8月20日

來自奧地利的維也納美泉宮管弦樂團（Schönbrunn Palace Orchestra Vienna），將於十二月六日登上國家音樂廳，帶來莫札特、海頓與史特勞斯家族的經典作品，重現「音樂之都」維也納的優雅風華。udn售票網限時推出最低八五折起優惠，早鳥優惠直到本月廿日。

都更男女周末到高雄

由王偉忠監製的解悶舞台劇「都更男女」首演大獲好評，全場笑聲不斷，本周末（八月廿二日起）將到高雄衛武營演出，歡迎觀眾一同來場心靈都更，讓心情「更心」。

少年墜落骨盆腔大出血 「體內止血氣球」搶救

一名16歲少年8月初意外從5樓高處墜落，造成骨盆腔出血，命懸一線。三軍總醫院創傷團隊除啟動快速輸血，更使用「主動脈復甦性血管內氣球阻斷術（REBOA）」，暫時阻斷出血處上游血流，維持心臟、腦部等重要器官灌流，成功搶下30至40分鐘黃金救命時間，及時完成手術，目前少年恢復良好、持續復健。

冷氣愈低溫愈好睡？醫師：肌肉僵硬反干擾

夏夜悶熱，沒開冷氣簡直睡不著，但冷氣吹了整晚、也睡足7、8小時，隔天醒來卻昏昏沉沉，甚至注意力下降、情緒急躁。身心科暨營養醫學醫師尤冠棠提醒，良好的睡眠不該只取決於「溫度」，溫度太低可能讓肌肉僵硬、頻繁醒來，反而干擾睡眠。

體驗泰北瑜伽 走進清邁電影祕境

泰北清邁，從古城巷弄到山間小村，古寺佛塔到藝術街區，被聯合國教科文組織認定為「工藝與民間藝術之都」。有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」帶領旅人走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探訪聚落工坊。四季飯店二連泊，住進湄林谷地稻田中；融合殖民建築與現代設計的精品旅宿安納塔拉三連泊，並體驗泰北獨特的「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」，另外走訪美學導師蔣勳旅居清邁時屢訪的無夢寺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。