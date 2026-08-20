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探索紐西蘭南島 多元漫遊夏日祕境

聯合報／ 本報訊

十二月的夏日紐西蘭南島，是一幅由時令魯冰花、薰衣草、山巒、湖泊、星空與海洋共同織就的壯麗畫卷。有行旅獨家安排海陸全境探索，從雅芳河撐篙船、庫克山冰河船，到米佛峽灣豪華遊船、奧塔哥半島四驅車生態探險，用最多元的視角深入南島祕境。

另外還包下蒂卡波湖國際暗空保護區，安排VIP獨立區域觀星，中文導覽不受干擾。全程入住南島指標性飯店， 包括住在蒂卡波湖邊；入住庫克山國家公園核心區 ，紐西蘭最高峰腳下的經典住宿。美食饗宴有紐西蘭奧克蘭市最高榮譽三帽餐廳Ahi。

有行旅「紐西蘭盛夏序曲 南島悠活漫旅十三日、十三天十一夜旅程，今年十二月三日至十二月十五日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3905、8643-3543，或瀏覽有行旅官網https://pse.is/8x7req。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

紐西蘭 漫遊

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