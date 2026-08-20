衛福部「共生之家」試辦 社區伴安老

為讓更多長輩在地安老，衛福部與鄰里一二三共生協會推動「共生之家」試辦計畫，以中重度照顧需求長輩為主要對象，導入廿四小時照顧，整合醫療、長照及復能服務，並設置社區大客廳，長輩們一起吃飯、運動、生活，盼透過社區力量，安享晚年。

衛福部政務次長呂建德表示，高齡人口持續增加，日本早在數十年前提出「共生社區」概念，讓高齡者、身心障礙者及兒童等不同族群在熟悉的社區共同生活，做到人才共享、場域共用及智慧共享，這些也是總統賴清德推動長照三點○的重要方向。

呂建德指出，「共生之家」試辦計畫以中重度照顧需求長輩為主，目前正籌畫中的共生之家共有三處，涵蓋都會、鄉村及部落地區。

鄰里一二三共生協會理事長林依瑩表示，目前有在宅醫療、居家醫療、居家護理、營養師及物理治療等服務，但較分散，未來將透過「共生之家」整合。

林依瑩表示，台北文山區公益示範據點就有成功案例，一名長者坐著進入共生之家，透過生活化照顧及復能，於廿七天後竟能自行走路，甚至爬上四層樓回家，顯示以生活為核心的照顧模式，確實有助急性後期整合照護，讓長者順利銜接社區。

全家便利商店昨與鄰里一二三共生協會共同啟動「全家一塊伴老 共生社區計畫」，全台逾四五○○間店舖將展開為期一個月「零錢捐」活動，支持十家在地非政府組織及非營利組織，培力一二○名社區型人本照顧者，並在廿間門市推動長輩友善行動，盼讓便利商店成為社區照顧的一環。