聽新聞
0:00 / 0:00

下月特展抽「金龜車」！版畫大師陳國展291作品 遺孀捐屏縣府

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
已故版畫蝕刻大師陳國展作品多取材自屏東風光。九十歲遺孀李玉鳳（左二）與兒子陳軍杰（左一）將他二九一件作品捐給屏東縣政府典藏。記者劉星君／攝影
已故版畫蝕刻大師陳國展作品多取材自屏東風光。九十歲遺孀李玉鳳（左二）與兒子陳軍杰（左一）將他二九一件作品捐給屏東縣政府典藏。記者劉星君／攝影

已故版畫蝕刻大師陳國展深耕藝術創作與美術教育，為台灣版畫藝術留下重要貢獻。九十歲遺孀李玉鳳昨將他二九一件作品捐給屏東縣政府典藏，文化處同時宣布縣立美術館九月廿四日將推出紀念特展，展期間每周抽出陳國展大師「Beetle」（金龜車）版畫，一幅市價五萬元以上，共十三幅。

文化處長吳明榮感謝家屬無私捐贈，讓陳國展老師的創作能永久典藏、持續傳承，為屏東留下重要資產，文物包括版畫、銅版畫原版、油畫、水彩、手稿等，尚有一件文宣資料及兩雙手套，為屏東縣重量級藝術前輩捐贈典藏件數最多且最完整的一批，將是未來策展、學術研究、美術教育及文化推廣的珍貴資源。

李玉鳳說，丈夫生於屏東，童年在慈鳳宮接觸門神等民俗藝術，成為日後創作養分。一生熱愛這片土地，作品多取材自屏東風光、人情與社會百態。他選擇銅版畫，在冷冰冰的版用尖銳刀子刻出溫暖的畫面，也曾用版畫救了一所將被裁併的小學，該所小學曾獲十大經典特色國小。

縣府二○二三年曾出版「拓畫人生獨步銅版—陳國展的藝術生涯」專書及紀錄片，新近於縣美館策畫「版同造化—陳國展特展」，九月廿四日展至十二月廿日。策展人黃冬富說，陳國展作品兼具寫實精神與細膩線條，突破傳統版畫，曾獲永久免審榮譽及畫學會金爵獎、版畫學會金璽獎、文藝學會文藝獎章，對台灣版畫藝術影響深遠。

屏東縣立美術館九月廿四日推出已故版畫蝕刻大師陳國展作品紀念特展。記者劉星君／攝影
屏東縣立美術館九月廿四日推出已故版畫蝕刻大師陳國展作品紀念特展。記者劉星君／攝影

屏東 屏東縣政府 藝術 美術館

延伸閱讀

「冷銅版刻出溫暖」版畫大師陳國展作品入藏屏東縣府 特展周周抽真跡

清華教授把紅軍畫成「瞇瞇眼、煙燻妝」挨轟褻瀆 長征展下架

韓藝術界聲援 批光州雙年展刪「台灣」涉政治審查、應即恢復

成大名譽教授蕭瓊瑞深耕文化藝術 奪台南文化獎

相關新聞

探索紐西蘭南島 多元漫遊夏日祕境

十二月的夏日紐西蘭南島，是一幅由時令魯冰花、薰衣草、山巒、湖泊、星空與海洋共同織就的壯麗畫卷。有行旅獨家安排海陸全境探索，從雅芳河撐篙船、庫克山冰河船，到米佛峽灣豪華遊船、奧塔哥半島四驅車生態探險，用最多元的視角深入南島祕境。

維也納美泉宮樂團 早鳥優惠到8月20日

來自奧地利的維也納美泉宮管弦樂團（Schönbrunn Palace Orchestra Vienna），將於十二月六日登上國家音樂廳，帶來莫札特、海頓與史特勞斯家族的經典作品，重現「音樂之都」維也納的優雅風華。udn售票網限時推出最低八五折起優惠，早鳥優惠直到本月廿日。

都更男女周末到高雄

由王偉忠監製的解悶舞台劇「都更男女」首演大獲好評，全場笑聲不斷，本周末（八月廿二日起）將到高雄衛武營演出，歡迎觀眾一同來場心靈都更，讓心情「更心」。

少年墜落骨盆腔大出血 「體內止血氣球」搶救

一名16歲少年8月初意外從5樓高處墜落，造成骨盆腔出血，命懸一線。三軍總醫院創傷團隊除啟動快速輸血，更使用「主動脈復甦性血管內氣球阻斷術（REBOA）」，暫時阻斷出血處上游血流，維持心臟、腦部等重要器官灌流，成功搶下30至40分鐘黃金救命時間，及時完成手術，目前少年恢復良好、持續復健。

冷氣愈低溫愈好睡？醫師：肌肉僵硬反干擾

夏夜悶熱，沒開冷氣簡直睡不著，但冷氣吹了整晚、也睡足7、8小時，隔天醒來卻昏昏沉沉，甚至注意力下降、情緒急躁。身心科暨營養醫學醫師尤冠棠提醒，良好的睡眠不該只取決於「溫度」，溫度太低可能讓肌肉僵硬、頻繁醒來，反而干擾睡眠。

體驗泰北瑜伽 走進清邁電影祕境

泰北清邁，從古城巷弄到山間小村，古寺佛塔到藝術街區，被聯合國教科文組織認定為「工藝與民間藝術之都」。有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」帶領旅人走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探訪聚落工坊。四季飯店二連泊，住進湄林谷地稻田中；融合殖民建築與現代設計的精品旅宿安納塔拉三連泊，並體驗泰北獨特的「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」，另外走訪美學導師蔣勳旅居清邁時屢訪的無夢寺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。