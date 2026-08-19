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走進微縮的台灣近代史！空總「晴空季」啟航 空軍基地變身文化機場

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「晴空季 SKYWARD 2026」活動在空總國家文化基地舉行，圖為終戰80年特展。記者邱德祥／攝影
「晴空季 SKYWARD 2026」活動在空總國家文化基地舉行，圖為終戰80年特展。記者邱德祥／攝影

從日治時代的台灣總督府工業研究所、1949年後的中華民國國防部空軍總司令部，到現在的空總國家文化基地。空總「晴空季SKYWARD 2026」今日舉行記者會，總策展人林昆穎表示，七萬平方公尺的空總是「微縮的台灣近代史」，而晴空季2026則是空總對國家文化發展獻上的一個禮物，「讓我們打開它，為自己捏造一架飛機，乘著文化的翅膀在晴空中繼續翱翔」。

「晴空季SKYWARD 2026」以文化資源整合與場域串聯為核心，首次將空總國家文化基地「跨域基地、文化潮流、台灣發表」3大營運方向完整展開。台灣文博會、終戰八十特展、a-We台灣主題特展等展會接力展出，並以16件視覺藝術、每週末不間斷的現場表演、市集與導覽等進行串接，將將過去空軍歷史場域以藝術縫合，讓原本分布於不同時間、空間與計畫中的文化能量，逐步匯聚成一座可以被走進、被感受的文化基地。。

行政院長卓榮泰表示，晴空季提出空總是「文化機場」的概念，或許未來可以發行「文化護照」，讓大家走進空總、看見更多台灣的多元文化。文化部長李遠則特別向卓榮泰及國防部副部長徐斯儉喊話:「給文化部一點點預算，就可以變出許多內容；把這麼大的一塊地交給文化部，文化部就會像變魔術一樣，做出很多精彩的內容」。他表示，平日平均約3000人、假日更高達8000人走進文化空總，讓空總成為一個充滿歡樂的場域。

晴空季的主題是「藝術縫合」。「縫合對台灣非常重要。」李遠表示，不僅能縫合悲傷、歷史，走進空總，更可以發現自己與土地間的縫合，這也是文化部最重要的工作，「用文化團結全台灣」。

文化部表示，空總從過去以台灣當代文化實驗場計畫培養藝術創作能量，到古蹟修復完成、文化內容與各種展會陸續進入，如今成為國家級的「文化機場」，「晴空季SKYWARD 2026」正是基地全面啟動後的重要一步。

「晴空季 SKYWARD 2026」活動將持續展出至11月15日，從8月的台灣文博會文化策展開始後；9月a-We台灣主題特展、「We TAIWAN」展演系列即將展開；10月則有台北時裝週SS27接棒。從這週末起，連續6個週末在基地的未來廣場也將有特色市集，這週末首先推出以「烘焙啟航糕餅集」為主題的市集，集結台灣職人烘焙、特色糕餅與創意甜點品牌，從經典風味到創新工藝，展現臺灣烘焙文化的多元魅力。

同時，無獨有偶工作室劇團帶來的「轉角遇見偶」移動的偶戲伸展台，以及由嚐劇場帶來的「爺爺的飛行車」偶戲親子表演，將讓空總國家文化基地的街道與草坪成為偶戲樂園，邀請大小朋友們一起吃甜點、看表演。更多節目與活動請見「晴空季」官網或FB、IG及Threads等社群。

行政院卓榮泰（中）和文化部長李遠（左）一起比出縫合的手勢合影。記者邱德祥／攝影
行政院卓榮泰（中）和文化部長李遠（左）一起比出縫合的手勢合影。記者邱德祥／攝影

空軍 機場 國防部

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