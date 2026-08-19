快訊

交通部核准營運了 北捷信義東延段最快通車時間曝光

辛亥路地下道追撞車禍…BMW疑打滑猛衝分隔島又撞前車 駕駛流血送醫

債市賣壓會擊沉美股嗎？技術分析師：5跡象顯示拉回後將蓄勢反攻

聽新聞
0:00 / 0:00

交通部核准營運了 北捷信義東延段最快通車時間曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北捷運信義東延段力拚8月底通車，市府已收到交通部昨天核准營運的公文，預計8月底、9月初通超。圖為廣慈／奉天宮站的月台層。聯合報系資料照
台北捷運信義東延段力拚8月底通車，市府已收到交通部昨天核准營運的公文，預計8月底、9月初通超。圖為廣慈／奉天宮站的月台層。聯合報系資料照

北捷運信義東延段力拚8月底通車，民進黨議員許淑華今出示交通部昨天核准營運的公文，更批網路謠言稱中央惡意刁難是「顛倒是非的政治操作」。北市捷運局長鄭德發說，正選擇合適的通車時間，待市長蔣萬安聽取報告後拍板，預計8月底、9月初通車。

許淑華今在臉書指出，交通部已於8月18日正式核准捷運信義線東延段，象山站至廣慈／奉天宮站正式取得營運資格。遺憾的是過去這段時間，網路上不斷有人放話，甚至有人刻意操作「中央惡意刁難、卡台北通車」的說法，她直言完全是顛倒是非的政治操作。

她提到，安全才是所有乘車民眾最在意的事；如果沒有安全，憑什麼通車？嚴格把關本來就是政府的責任，把「安全查核」抹黑成「政治刁難」，其實就是在要求主管機關放水。北市府8月13日函報改善完成，交通部8月14日上午收文，中間又碰上周六、日，18日就正式發文核准，前後不到3個工作天，這樣叫「中央刁難」嗎？

許淑華也肯定，這段期間北市府捷運局、交通局同仁的努力。缺失一項一項改善，文件一份一份補齊，並在期限內完成改善、函報中央，交通部也樂見台北交通路網更加完善。

「很感謝交通部」，台北市捷運局長鄭德發表示，市府8月13日發文，部長陳世凱8月18日就批出來，市府就收到營運許可函文。目前正選擇合適的通車時間，並由蔣市長宣布，預計8月底、9月初，他也強調將以最快速度盡早通車，讓民眾使用。

鄭德發說，市府最重視營運安全、防災安全，目前工程已經差不多，和捷運公司為未來營運做準備，現階段「準營運狀態」持續優化各面向，包含每天跑車來測試穩定性、廣慈站廣場的植栽照顧、地板清潔等，甚至有無其他細節缺失，都一併改善。

北捷 交通部 時間

延伸閱讀

台中捷運紅線擬提前延伸豐原 新增2站串聯台鐵、銜接豐科軸線

桃捷棕線機電標今簽約 張善政：預計2032年完工通車

一場大雨三鶯線頂埔站淪水濂洞 議員意外問出「工程還未驗收」傻了

台南捷運藍線拚年底動工 永康「停六」招商2度流標待解決

相關新聞

日頭赤炎炎…車子曬成烤箱熱到往生？網推「開關門6次」輕鬆降溫

日前有網友分享，夏季高溫難耐，車輛在陽光的曝曬下，透過特定車門的開關對流，能快速抽出熱空氣，貼文曝光後引發熱烈迴響，大批駕駛與車主紛紛留言實測心得，更有老司機加碼分享「對角開窗排氣法」等多元散熱妙招。

20多年離不開拐杖輪椅 75歲男靠「這手術」2個月重新走路

一場20多年前的車禍，75歲鄧姓男子從此與拐杖、輪椅為伍，因車禍造成股骨、脛骨骨折，傷口反覆感染、清創，致關節逐漸僵硬、變形，原以為年紀大了只能忍耐，接受人工膝關節置換，術後2個多月就甩開拐杖，讓他感嘆「終於能好好走路」。

一場大雨三鶯線頂埔站淪水濂洞 議員意外問出「工程還未驗收」傻了

新北捷運三鶯線仍在試營運期，但16日一場大雨竟讓頂埔站內漏水，不僅手扶梯一度像瀑布，連進出站刷卡閘門上也漏水，讓站務人員拉警戒線及水桶接水。今新北市議員廖宜琨質詢表示，現在常面臨強降雨，工程是如何通過驗收？捷運工程局長李政安回應，「工程還沒驗收」一度讓議員當場傻眼未驗收怎已試營運。

接軌長照3.0！ 「全家」攜手鄰里123啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫

呼應政府長照3.0推動在地安老的政策方向，全家便利商店今日（8月19日）攜手鄰里123共生協會（以下簡稱鄰里123）宣布啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，串聯9個長期投入高齡照顧與地方營造的民間組織共建社區照顧網。衛福部次長呂建德更蒞臨現場，與「全家」董事長葉榮廷、鄰里123創辦人林依瑩共同見證便利商店接軌長照3.0，企業攜手政府、社福與地方團體推動「共生社區」落地實踐。

下周沖繩旅遊注意！沙德爾颱風恐直撲日 不排除靠近台灣

颱風季還沒結束，輕颱沙德爾下午生成，未來將持續朝沖繩靠近，但氣象署不排除颱風靠近台灣的可能性。如果往台灣逼近，影響時間將落在下周三之後。本周民眾要先關心低壓帶及強西南風帶來的雨勢，明起到周日東南部、中南部要留意豪大雨。

交通部核准營運了 北捷信義東延段最快通車時間曝光

台北捷運信義東延段力拚8月底通車，民進黨議員許淑華今出示交通部昨天核准營運的公文，更批網路謠言稱中央惡意刁難是「顛倒是非的政治操作」。北市捷運局長鄭德發說，正選擇合適的通車時間，待市長蔣萬安聽取報告後拍板，預計8月底、9月初通車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。