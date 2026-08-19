交通部核准營運了 北捷信義東延段最快通車時間曝光

台北捷運信義東延段力拚8月底通車，民進黨議員許淑華今出示交通部昨天核准營運的公文，更批網路謠言稱中央惡意刁難是「顛倒是非的政治操作」。北市捷運局長鄭德發說，正選擇合適的通車時間，待市長蔣萬安聽取報告後拍板，預計8月底、9月初通車。

許淑華今在臉書指出，交通部已於8月18日正式核准捷運信義線東延段，象山站至廣慈／奉天宮站正式取得營運資格。遺憾的是過去這段時間，網路上不斷有人放話，甚至有人刻意操作「中央惡意刁難、卡台北通車」的說法，她直言完全是顛倒是非的政治操作。

她提到，安全才是所有乘車民眾最在意的事；如果沒有安全，憑什麼通車？嚴格把關本來就是政府的責任，把「安全查核」抹黑成「政治刁難」，其實就是在要求主管機關放水。北市府8月13日函報改善完成，交通部8月14日上午收文，中間又碰上周六、日，18日就正式發文核准，前後不到3個工作天，這樣叫「中央刁難」嗎？

許淑華也肯定，這段期間北市府捷運局、交通局同仁的努力。缺失一項一項改善，文件一份一份補齊，並在期限內完成改善、函報中央，交通部也樂見台北交通路網更加完善。

「很感謝交通部」，台北市捷運局長鄭德發表示，市府8月13日發文，部長陳世凱8月18日就批出來，市府就收到營運許可函文。目前正選擇合適的通車時間，並由蔣市長宣布，預計8月底、9月初，他也強調將以最快速度盡早通車，讓民眾使用。

鄭德發說，市府最重視營運安全、防災安全，目前工程已經差不多，和捷運公司為未來營運做準備，現階段「準營運狀態」持續優化各面向，包含每天跑車來測試穩定性、廣慈站廣場的植栽照顧、地板清潔等，甚至有無其他細節缺失，都一併改善。