全球石化業產能過剩 民團籲不應新增石化產能、啟動政策環評釐清產能

石化產業影響民生與區域發展，帶來的環境汙染與健康風險更備受關注，地球公民基金會、台灣行動網絡研究中心與環境權保障基金會等今共同舉辦「十字路口的抉擇-突破台灣石化轉型困境論壇」，呼籲政府、企業與社會應該正視當下的困境，共同面對產業轉型的必要性，將危機化作為轉機，並提出未來不應新增石化產能、啟動政策環評等4項訴求。

環境權保護基金會副執行長許博任表示，台灣石化業正面臨全球產能過剩、產能外移及出口導向模式失靈的結構性危機，環權會與共力研究社，分析行政院主計處最新兩產業關聯表，發現石化產品直接、間接供應電子業僅約2%至3%，高值化尚未真正改變產業結構，政府應比照日、韓、歐提出國家層級產業合理化政策，重新檢視1000億元四輕更新預算，而非持續擴張乙烯等基礎原料產能。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，產能縮減正是台灣重新規畫石化產業的契機，新四輕不應簡化為蓋或不蓋，而是應先啟動石化業政策環評，釐清合理產能、低碳技術及轉型成本，並建立電力、電價、碳差價合約及低碳產品採購等政策工具，推動電氣化製程商業化。同時，也應參考韓國經驗，將產能合理化、淨零技術佈局及勞工與地方公正轉型納入同一套產業政策，避免以擴產延續高碳發展模式。

地球公民基金會執行長王敏玲表示，經濟部啟動石化業政策環評 ，將空汙、碳排、健康風險及氣候變遷下水資源供應等極端情境列入， 評估合理的石化產能及替代方案，並透過多元的政策工具來調節石化產能、加速氣候投資，在完成政策環評前，應暫緩既有的新四輕計畫 。

本全律師事務所律師詹順貴指出，過去台塑曾1年獲利超過2000億元，但近年因全球產能過剩而陷入虧損，台灣應重新檢視持續擴張石化產能的必要性，石化業高耗能、高汙染，而台灣土地、水與能源有限，無法同時支撐石化、鋼鐵及半導體無限擴張，政府應啟動政策環評，從產業需求、自然資源與空間配置等面向，釐清合理石化產能，並重新檢視六輕產能下降後的資源配置。

環境部氣候變遷署副署長張根穆表示，環境部對石化業的空汙與減碳管制持續朝加嚴方向推進，除新設汙染源適用更嚴格標準外，高排放產業也須透過碳費、自主減量計畫及增量抵換等制度降低排放；近期並持續推動碳捕捉、利用與封存相關制度，要求石化等高碳產業加速製程與能源轉型，環境部將與產發署、國發會共同推動減碳，促成產業轉型與支持勞工。

經濟部產業發展署民生化工組長翁谷松指出，政府持續推動石化產業高值化，鼓勵業者從大宗基礎原料轉向半導體材料等高技術門檻、高附加價值產品，部分成果因涉及企業技術與商業機密，較少對外公開，面對產業調整，政府可提供環保、工安及轉型輔導，但企業經營者仍應正視市場變化，主動承擔經營改善與轉型責任。

不過台灣石油工會幹部認為，石化產業目前需求低迷與產能過剩可能僅是一時景氣循環，預測仍應看長期趨勢而非單點，泛中油石化體系牽動約2至3萬人的就業，產業轉型不應讓勞工工作權成為被犧牲的一方。