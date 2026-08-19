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8月19日臺灣東部海域規模4.1有感地震 花蓮宜蘭最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
08/19-21:08臺灣東部海域發生規模4.1有感地震
08/19-21:08臺灣東部海域發生規模4.1有感地震

2026年8月19日晚上21時08分，臺灣東部海域發生規模4.1地震，震央位於花蓮縣政府東北東方約34.3公里，震源深度約39.1公里，屬於淺層地震。此次地震為有感地震，影響範圍主要涵蓋花蓮及宜蘭地區。

最大震度2級地區:花蓮縣、宜蘭縣

最大震度2級的區域包括花蓮縣和平鄉、花蓮市，以及宜蘭縣南澳鄉，在這些地區多數民眾感受到輕微搖晃，電燈及懸掛物輕輕擺動，靜止中的車輛有輕微晃動。震度2級屬於輕震，對生活影響有限，民眾無需特別恐慌，保持警覺即可。

最大震度1級地區:南投縣

南投縣部分區域感受到微震，僅在靜止狀態下能察覺細微晃動，未造成任何結構或人員影響。

由於此次地震最大震度為2級，未達3級以上搖晃，未引發任何明顯災害，也無需特別應變措施。建議民眾持續關注官方發布的地震訊息及餘震警報。地震發生時，室內應保持冷靜，立即採取「趴下、掩護、穩住」三步驟，遠離窗戶及高處物品，確保自身安全。室外則應盡量至空曠處避難，避免靠近電線桿和大型建築物。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

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