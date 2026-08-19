肺炎鏈球菌血清型「換了」 21價疫苗納公費盼貼近台灣成人流行趨勢

國內新冠、流感疫情持續緩升，其中下呼吸道感染疾病肺炎鏈球菌也不容忽視，今年最新一代21價肺炎鏈球菌結合型疫苗納入公費接種，與現行20價疫苗共同提供符合資格民眾更多元的保護力選擇。公費政策升級，不只是新增疫苗選擇，更代表台灣成人預防策略開始依據國內疾病流行趨勢與血清型變化進行調整，朝向更精準、更符合公共衛生需求的方向發展。

台北產業醫診所院長謝怡君表示，肺炎鏈球菌是成人社區型肺炎及侵襲性肺炎鏈球菌感染症 (IPD) 的重要致病菌，嚴重時可引發菌血症、腦膜炎甚至死亡。去年初藝人大 S 因流感併發肺炎離世，再次提醒民眾，呼吸道感染造成重症的威脅不容輕忽。

謝怡君指出，近年台灣侵襲性肺炎鏈球菌感染症 (IPD) 持續出現「血清型置換」現象，疾病流行型別已與過去不同，因此疫苗預防策略也需隨著流行趨勢調整。根據目前研究及國內流行病學資料，今年新增納入公費的21價疫苗，血清型保護涵蓋貼近近年台灣成人流行趨勢，為臨床提供更多符合現行流行病學的預防選擇；而20價疫苗同樣為成人公費預防的重要疫苗，民眾可依自身健康狀況及醫師專業評估，共同選擇最適合的接種策略。

謝怡君提醒，隨著肺炎鏈球菌血清型持續演變，疫苗預防策略也應與時俱進，才能讓保護更符合目前疾病流行趨勢，提升成人對侵襲性肺炎鏈球菌感染的防護。隨著秋冬流感季即將到來，流感感染後免疫力下降，往往讓肺炎鏈球菌有機可乘，大幅增加續發性肺炎及侵襲性感染風險。

另除65歲以上符合公費資格長者外，一般成年人若長期處於高風險狀態，同樣可能面臨肺炎鏈球菌感染威脅，包括工作壓力大、作息不規律的上班族、經常抽菸飲酒及高度應酬者、呼吸道反覆發炎者，及糖尿病、高血壓、高血脂等三高族群，都可能因抵抗力下降而提高感染及重症風險。

此外，經常出國旅遊或商務往返，前往日本、中國大陸、香港等肺炎鏈球菌流行地區，及美國等疫檢出多種不同血清型與抗藥株國家，也可與醫師討論疫苗接種，提升防護力，在秋冬流感季前及早建立完整保護力。