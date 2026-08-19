被火鍋耽誤的便當店？網推錢都必點「這1味」 官方回應了

知名連鎖涮涮鍋「錢都」深受廣大火鍋控喜愛，但店內真正的隱藏王牌其實不是肉盤？日前知名網紅部落客「Tigerdog/老虎狗」透露，自己到錢都外帶火鍋時，必點店內的「油雞腿」，更靈機一動加購餐盒自製成「油雞腿便當」，肉質軟嫩多汁的銷魂滋味讓她大讚根本是被火鍋耽誤的便當店，貼文曝光後引來大批老饕共鳴，甚至釣出官方粉專親自幽默回應。

部落客「老虎狗」在臉書發文表示，父親日前請她協助外帶錢都火鍋，但身為熟客的她「怎麼可能只外帶火鍋，當然要把吃到上癮的油雞腿一起外帶」。她發揮創意加購外帶餐盒，將滿滿的油雞腿肉鋪在白飯上，再撒上蔥花與辣椒點綴，瞬間變身成一盒賣相極佳的「油雞腿便當」。

原PO盛讚錢都的油雞腿口感鮮嫩、份量十足，搭配白飯與辛香料更是絕配，讓她忍不住向業者喊話：「你們油雞腿都做這麼厲害了，不拿來賣油雞腿飯真的太可惜，拜託大家狂敲碗讓錢都正式開賣便當！」

貼文曝光後迅速引發熱議，不少初次得知的網友驚呼「原來錢都有賣這個」、「被照片狠狠燒到」；而「錢都涮涮鍋 直營店粉絲團」小編也現身幽默回覆：「油雞本人表示：目前當下right now沒有轉職規劃，請便當店不要再挖角囉。」逗趣互動讓網友笑翻。

許多資深饕客紛紛指出「油雞腿跟醉雞腿是最早期的招牌菜」、「每次去一定會加點，肉質超級嫩」、「累積會員點數必換這個」。除了油雞與醉雞雙雄之外，也有不少人力推店內的「麻辣鴨血」同樣是不可錯過的心頭好。

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