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屏東HIV累計1598例感染年輕化 衛生局七夕籲安全性行為

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
愛滋篩檢示意圖。圖／屏東縣府衛生局提供
愛滋篩檢示意圖。圖／屏東縣府衛生局提供

今天是七夕情人節，屏東縣政府衛生局提醒，表達愛意除鮮花、禮物與約會，更別忘了將「健康」納入愛的承諾。落實安全性行為、全程正確使用保險套及定期接受愛滋篩檢，不僅是對自己負責，也是守護伴侶最真誠的方式。 

屏東縣府衛生局表示，不安全性行為仍是感染愛滋病毒（HIV）及其他性傳染病主要原因。依衛福部疾病管制署資料，截至今年7月底，屏東縣HIV感染者累計1598例，其中約八成與不安全性行為有關，感染呈年輕化；近年梅毒年輕族群感染情形也持續增加，呼籲民眾建立正確性健康觀念及防護措施。  

衛生局提醒，有性行為者至少應接受一次愛滋篩檢；若曾有不安全性行為、多重性伴侶、共用針具或藥物濫用等風險行為，建議每3至6個月定期篩檢。若及早發現並接受治療、規律服藥，可有效抑制病毒量並大幅降低傳播風險。

為提升篩檢可近性，屏東縣33鄉鎮市衛生所及7家醫院，包括衛生福利部屏東醫院、屏東基督教醫院、屏東榮民總醫院、枋寮醫院、潮州安泰醫院、安和醫院及恆春基督教醫院，均提供免費匿名愛滋篩檢與諮詢服務。民眾也可透過人工發放點、自動服務機或網路訂購取得愛滋自我篩檢試劑，在兼顧隱私與便利下主動守護健康。 

衛生局呼籲，今年七夕不妨與另一半一起許下「愛自己、愛伴侶、愛健康」的約定，落實安全性行為並主動篩檢，讓愛在健康與安心中長久相伴。

七夕 衛生局 屏東 HIV

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