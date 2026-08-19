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日頭赤炎炎…車子曬成烤箱熱到往生？網推「開關門6次」輕鬆降溫

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享曝曬後快速為車室降溫的開門對流法，引發熱議。示意圖／Ingimage
有網友分享曝曬後快速為車室降溫的開門對流法，引發熱議。示意圖／Ingimage

日前有網友分享，夏季高溫難耐，車輛在陽光的曝曬下，透過特定車門的開關對流，能快速抽出熱空氣，貼文曝光後引發熱烈迴響，大批駕駛與車主紛紛留言實測心得，更有老司機加碼分享「對角開窗排氣法」等多元散熱妙招。

一名網友在Threads上發文指出，車輛經長時間高溫曝曬後，上車前可透過簡單的開關門動作，在不發動冷氣的狀態下快速排出悶熱空氣與揮發異味，操作步驟如下：

1.開啟副駕側單一車門： 先將車身右側（副駕或右後方）打開一個車門或降下車窗，作為排氣出口。

2.連續開關駕駛側車門： 走到左後車門連續開關3次，接著再到左前駕駛座車門連續開關3次，利用鼓風效應將車內熱空氣大口「推擠」出去。

3.務必關妥右側車門：操作完畢後，務必記得走回右側將開啟的車門確實關好，避免上路發生危險。

原PO幽默提醒，若為雙門跑車或貨車，可將右側車門或窗戶開啟，直接在駕駛座車門開關4至6次；若是電動滑門車款，亦可將滑門開啟部分後於前門操作。

貼文曝光後，不少曾擔任傳令駕駛兵的過來人證實「這招十幾年前部隊就在用」、「利用氣壓推擠熱氣真的很有效」。不過，也有許多苦主開玩笑表示「最難的是第4步，差點忘記關右門就開走」、「在路邊開關門要注意後方來車安全」。

除了開關車門法，許多內行車友也分享，上車啟動後，將「左前窗」與「右後窗」（或右前配左後）降下一道縫隙，行駛100公尺左右即可透過高速氣流帶走熱氣與異味。或是先開啟外循環並將送風風量調至最大、暫不開壓縮機（A/C），待車內悶熱空氣排出後，再關閉車窗並切換為內循環冷氣。

高溫 冷氣 散熱 汽車 電動車

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