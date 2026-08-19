20多年離不開拐杖輪椅 75歲男靠「這手術」2個月重新走路

一場20多年前的車禍，75歲鄧姓男子從此與拐杖、輪椅為伍，因車禍造成股骨、脛骨骨折，傷口反覆感染、清創，致關節逐漸僵硬、變形，原以為年紀大了只能忍耐，接受人工膝關節置換，術後2個多月就甩開拐杖，讓他感嘆「終於能好好走路」。

鄧男回憶，車禍後曾在大醫院接受骨折復位內固定手術，原以為熬過手術就能恢復正常生活，沒想到後續的反覆感染成了漫長折磨。

前後接受多次清創，不僅膝蓋骨頭逐漸缺損，關節也愈來愈僵硬，連最基本的彎曲、伸直都變得困難，20多年來，平時出門得拄著拐杖，距離稍遠就只能改坐輪椅，生活處處受限。

杏永醫院骨科醫師蘇育德表示，鄧男膝部已有明顯骨缺損，當年手術植入的內固定物仍留在體內，關節嚴重退化，情況比一般常見的退化性膝關節炎更為複雜。

經完整評估及討論後，醫療團隊決定進行拔除內固定合併人工膝關節置換，先取出20多年前留下的內固定物，再利用人工關節重建膝部支撐及活動功能，整場手術約耗時4小時。

手術後，鄧男配合復健逐步恢復膝關節活動度，2個多月後，已能不靠拐杖自行行走，膝蓋彎曲、伸展能力大幅進步。

膝蓋舊傷拖久了，還有治療機會？蘇育德說，不少人年輕時遭遇骨折、重大外傷，隨著年紀增長，逐漸出現膝蓋疼痛、僵硬甚至變形，常認為都是幾十年前的舊傷沒救了，長期忍耐。

蘇育德指出，舊傷不代表只能與疼痛共存，隨著人工關節及手術技術進步，即使曾接受骨折固定、具有感染病史或已有骨頭缺損，經評估感染、骨骼及關節狀況後，仍可能有治療的機會。