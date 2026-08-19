新竹台大分院「非接觸式生理信號量測系統」獲十大高齡友善殊榮

新竹臺大分院攜手產業夥伴推動的「非接觸式生理信號量測系統」，於第三屆高齡健康產業博覽會「高齡友善科技、產品與服務遴選」中，自近百組參賽團隊脫穎而出，經書面審查及決選發表，自23組決選團隊獲選「十大高齡友善科技、產品與服務」，並由衛生福利部部長頒獎，新竹臺大分院院洪冠予代表上台領獎。這項成果已實際導入高齡照護場域，成功協助攔截14件潛在高風險事件，並減少25%護理人員例行量測與記錄所需時間。

本次獲獎項目「無拘束的陪伴，讓照護及時又安心：非接觸式生理信號量測系統」，運用毫米波雷達、熱影像感測及人工智慧分析等多模態感測技術，建立全天候、非接觸式連續生理監測機制。長者無須配戴任何裝置，即可持續監測心跳、呼吸、體溫及離床狀態等重要生理資訊，降低傳統接觸式量測對休息的干擾，也兼顧舒適度與隱私。

這項獲獎成果來自臨床需求與科技創新的結合。新竹臺大分院由智慧醫療創新中心整合臨床團隊及照護單位，從實際照護流程盤點需求，針對接觸式量測容易干擾休息、長期配戴接受度不足及人力巡視頻率有限等問題，進行真實照護場域驗證，讓科技從研發走進臨床，回應病人與照護團隊需求。

新竹臺大分院洪冠予院長表示，智慧醫療的價值不只是運用新科技，更重要的是能否解決臨床問題、改善照護品質並創造實際效益。本案場域驗證顯示，系統成功協助攔截14件潛在高風險事件，提升生命徵象異常的即時警示與處置能力，同時減少25%護理人員執行例行量測與記錄所需時間，讓照護團隊能投入更多時間於病人照護與臨床判斷，發揮智慧科技減輕照護負荷、提升醫療品質的效益。

目前該系統已取得衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）第二級醫療器材許可，並於護理之家等照護場域完成46床規模化建置驗證，從臨床需求、技術研發、場域驗證、醫材許可到實際導入，逐步建立智慧醫療落地模式。

洪冠予表示，臺灣已邁入超高齡社會，高齡照護不只需要人力投入，也需要善用科技提升照護效能。新竹臺大分院將持續發揮大學醫院在醫療、研究、教學及產業鏈結的優勢，深化智慧醫療與高齡健康照護創新應用，推動更多具臨床價值的智慧醫療解決方案，讓創新科技走進照護現場，提升病人安全與照護品質，打造更安全、友善且永續的高齡健康照護環境。