快訊

裝行李箱窒息亡…泰17歲少女慘遭殺害棄屍鐵軌 冷血凶嫌恐判死刑

下周沖繩旅遊注意！沙德爾颱風恐直撲日本 不排除這天後靠近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹台大分院「非接觸式生理信號量測系統」獲十大高齡友善殊榮

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新竹臺大分院院長洪冠予（中）、副院長吳振吉（右3）與智慧醫療創新中心主任吳爵宏（右2）於第三屆高齡健康產業博覽會展區合影，共同展現新竹臺大分院智慧醫療創新成果。圖／ 新竹臺大分院提供
新竹臺大分院院長洪冠予（中）、副院長吳振吉（右3）與智慧醫療創新中心主任吳爵宏（右2）於第三屆高齡健康產業博覽會展區合影，共同展現新竹臺大分院智慧醫療創新成果。圖／ 新竹臺大分院提供

新竹臺大分院攜手產業夥伴推動的「非接觸式生理信號量測系統」，於第三屆高齡健康產業博覽會「高齡友善科技、產品與服務遴選」中，自近百組參賽團隊脫穎而出，經書面審查及決選發表，自23組決選團隊獲選「十大高齡友善科技、產品與服務」，並由衛生福利部部長頒獎，新竹臺大分院院洪冠予代表上台領獎。這項成果已實際導入高齡照護場域，成功協助攔截14件潛在高風險事件，並減少25%護理人員例行量測與記錄所需時間。

本次獲獎項目「無拘束的陪伴，讓照護及時又安心：非接觸式生理信號量測系統」，運用毫米波雷達、熱影像感測及人工智慧分析等多模態感測技術，建立全天候、非接觸式連續生理監測機制。長者無須配戴任何裝置，即可持續監測心跳、呼吸、體溫及離床狀態等重要生理資訊，降低傳統接觸式量測對休息的干擾，也兼顧舒適度與隱私。

這項獲獎成果來自臨床需求與科技創新的結合。新竹臺大分院由智慧醫療創新中心整合臨床團隊及照護單位，從實際照護流程盤點需求，針對接觸式量測容易干擾休息、長期配戴接受度不足及人力巡視頻率有限等問題，進行真實照護場域驗證，讓科技從研發走進臨床，回應病人與照護團隊需求。

新竹臺大分院洪冠予院長表示，智慧醫療的價值不只是運用新科技，更重要的是能否解決臨床問題、改善照護品質並創造實際效益。本案場域驗證顯示，系統成功協助攔截14件潛在高風險事件，提升生命徵象異常的即時警示與處置能力，同時減少25%護理人員執行例行量測與記錄所需時間，讓照護團隊能投入更多時間於病人照護與臨床判斷，發揮智慧科技減輕照護負荷、提升醫療品質的效益。

目前該系統已取得衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）第二級醫療器材許可，並於護理之家等照護場域完成46床規模化建置驗證，從臨床需求、技術研發、場域驗證、醫材許可到實際導入，逐步建立智慧醫療落地模式。

洪冠予表示，臺灣已邁入超高齡社會，高齡照護不只需要人力投入，也需要善用科技提升照護效能。新竹臺大分院將持續發揮大學醫院在醫療、研究、教學及產業鏈結的優勢，深化智慧醫療與高齡健康照護創新應用，推動更多具臨床價值的智慧醫療解決方案，讓創新科技走進照護現場，提升病人安全與照護品質，打造更安全、友善且永續的高齡健康照護環境。

新竹台大分院

延伸閱讀

影／經部技術司2026智慧機器人展 秀16項吸睛創新技術

廣運2026自動化大展聚焦五大智慧應用

崇越攻機器人商機攜手日本 SCIVAX 聚焦視覺觸覺新科技

AI出手一般X光片也可檢出骨鬆 台大雲林分院研究成果躍上國際

相關新聞

一場大雨三鶯線頂埔站淪水濂洞 議員意外問出「工程還未驗收」傻了

新北捷運三鶯線仍在試營運期，但16日一場大雨竟讓頂埔站內漏水，不僅手扶梯一度像瀑布，連進出站刷卡閘門上也漏水，讓站務人員拉警戒線及水桶接水。今新北市議員廖宜琨質詢表示，現在常面臨強降雨，工程是如何通過驗收？捷運工程局長李政安回應，「工程還沒驗收」一度讓議員當場傻眼未驗收怎已試營運。

飯店走廊推車備品當自助吧？他順手拿浴鹽遭攔 發文討拍反被罵翻

入住飯店退房時，走廊上的房務推車備品到底能不能隨意拿取？日前有網友發文抱怨，透露自己在飯店走廊的清潔工作車上拿了浴鹽、漱口水及肥皂等一次性備品，未料走到飯店大廳時...

接軌長照3.0！ 「全家」攜手鄰里123啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫

呼應政府長照3.0推動在地安老的政策方向，全家便利商店今日（8月19日）攜手鄰里123共生協會（以下簡稱鄰里123）宣布啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，串聯9個長期投入高齡照顧與地方營造的民間組織共建社區照顧網。衛福部次長呂建德更蒞臨現場，與「全家」董事長葉榮廷、鄰里123創辦人林依瑩共同見證便利商店接軌長照3.0，企業攜手政府、社福與地方團體推動「共生社區」落地實踐。

下周沖繩旅遊注意！沙德爾颱風恐直撲日 不排除靠近台灣

颱風季還沒結束，輕颱沙德爾下午生成，未來將持續朝沖繩靠近，但氣象署不排除颱風靠近台灣的可能性。如果往台灣逼近，影響時間將落在下周三之後。本周民眾要先關心低壓帶及強西南風帶來的雨勢，明起到周日東南部、中南部要留意豪大雨。

東航西安飛桃園申請包機碰壁 我民航局：不在節慶包機期間

中國國台辦19日表示，中國民航局已受理中國東方航空（東航）西安至桃園包機申請，但台灣民航主管機關以不在節日包機範圍內為由拒絕。對此，交通部民航局回應，東航申請的是8月21日西安－桃園－西安包機，因飛航日期不符合節慶包機規範，已請東航重新釐清申請日期。

台南鐵路地下化將啟用 消防局防災演習精進緊急應變大量傷患搶救能力

台南市消防局今天在鐵路地下化通車啟用前進行防災演習，精進台鐵災害事件整體防救災能力，針對屆時可能發生的列車火災、出軌、旅客受困及大量傷病患事故，驗證台鐵快速啟動應變、疏散旅客及聯絡外部支援單位進行搶救、救護後送等搶救作為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。