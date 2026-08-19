兒童托育原則草案預告 托嬰人員定期消毒環境、查看幼兒睡眠皆有規範

衛福部社家署今天預告訂定「兒童托育服務實施準則」草案，要求托育人員遵守該準則，包括睡眠期間應定期查看避免猝死，環境應定期消毒清潔，確認無尖銳或鬆動物品，且不可提供刺激性及油炸類食物。社家署副署長張美美指出，該準則依「兒托法」第九條授權訂定子法，邀專家學者及地方政府討論後訂出。

「兒童托育服務實施準則」草案第4條規範，居家托育人員及托育機構應維持托育環境整潔、衛生及安全。張美美指出，本條文關注托育環境安全衛生，要求保母及托嬰中心定期清潔及消毒兒童使用空間與設施設備，兒童個人用品及寢具應區隔放置，且應定期檢查並維護設施設備安全，確保無尖銳、鬆動或其他可能導致兒童受傷風險，清潔劑、殺蟲劑等應放在兒童無法觸碰之處。

「兒童托育服務實施準則」第6條規範，居家托育人員及托育機構應依照兒童發展需求，基於未滿二歲兒童免疫系統尚未健全，為預防病原體透過唾液傳染，應提供合用的專屬奶瓶、水杯或餐具，用於餵奶或提供適當餐點；托育機構應每月公告餐點表，供餐原則應營養均衡、衛生安全及易於消化，應少鹽、少油、少糖或不添加調味料，且不應提供刺激性及油炸類食物。

預防嬰幼兒睡眠中發生猝死事件，張美美指出，「兒童托育服務實施準則」草案中要求居家保母及托嬰機構人員，應確保嬰幼兒規律作息，注意睡眠環境安全，並定時確認其睡眠情況，至於多久查看一次，應依嬰幼兒實際年齡而定，年齡愈大、睡眠情況愈佳，可延長查看時間，針對年紀較小的嬰幼兒，應提高查看頻率，查看時針對翻身動作更應多加留意。

張美美指出，「兒童托育服務實施準則」為針對托嬰專業人員的準則規範，托嬰人員應按此準則照顧嬰幼兒，如未按照準則照顧嬰幼兒，且情節嚴重涉及兒少不當對待時，可依母法「兒童托育服務法」，視案件情況裁處。