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一場大雨三鶯線頂埔站淪水濂洞 議員意外問出「工程還未驗收」傻了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
圖為捷運三鶯線頂埔站的月台。記者季相儒／攝影
圖為捷運三鶯線頂埔站的月台。記者季相儒／攝影

新北捷運三鶯線仍在試營運期，但16日一場大雨竟讓頂埔站內漏水，不僅手扶梯一度像瀑布，連進出站刷卡閘門上也漏水，讓站務人員拉警戒線及水桶接水。今新北市議員廖宜琨質詢表示，現在常面臨強降雨，工程是如何通過驗收？捷運工程局長李政安回應，「工程還沒驗收」一度讓議員當場傻眼未驗收怎已試營運。

捷運局今稍晚回應，依據大眾捷運法規定，工程完竣後，經交通部履勘並取得營運許可即可營運，三鶯線已依規定完成工程檢查、初履勘，並取得中央營運許後通車，全台灣捷運皆如此。

廖宜琨表示，16日一場豪大雨，不僅外面下大雨，頂埔站內也在下雨，他相信工程團隊與相關單位有用心施工，但天氣狀況本就該要預防，露台設計難道沒有針對強降雨進行測試？是否有設計不良的疑慮？

李政安回應，當天雨量大，露台排水不及，當場已派人解決，後續會加高止水墩不讓水溢過來，議員所提到的該處因介面多，有台北捷運、新北捷運，那是一棟捷運共構大樓，後續會加強巡查頻率及檢討。

議員再追問當初工程是如何驗收過關？李政安回應指「目前工程還沒有進入驗收階段，已先啟用，土木部分有先檢查」廖宜琨質疑，站體還沒驗收就先啟用，能保障後面不會再發生漏水狀況? 要求捷運局依照契約確實向廠商追究應負責任。李政安表示，以後會再進行全面檢視，廠商也應負全責及賠償責任。

捷運局補充說明，頂埔站漏水是因當日雨勢過大，短延時強降雨下，頂埔站露台排水管宣洩不及，導致雨水逸出止水墩往通風管道處流下，當時在漏水處已緊急拉警示、並於逸水處堆疊沙包隔離，以避免擴大影響乘客通行，也在同日完成止水，後續已再加強止水墩功能，能於短延時強降雨情形下發揮功效。

新北捷運三鶯線仍在試營運期，但16日一場大雨竟讓頂埔站內漏水，更被議員追問出目前工程尚未完成驗收。記者林媛玲／攝影
新北捷運三鶯線仍在試營運期，但16日一場大雨竟讓頂埔站內漏水，更被議員追問出目前工程尚未完成驗收。記者林媛玲／攝影

三鶯線 議員 漏水

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