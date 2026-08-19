接軌長照3.0！ 「全家」攜手鄰里123啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫

呼應政府長照3.0推動在地安老的政策方向，全家便利商店今日（8月19日）攜手鄰里123共生協會（以下簡稱鄰里123）宣布啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，串聯9個長期投入高齡照顧與地方營造的民間組織共建社區照顧網。衛福部次長呂建德更蒞臨現場，與「全家」董事長葉榮廷、鄰里123創辦人林依瑩共同見證便利商店接軌長照3.0，企業攜手政府、社福與地方團體推動「共生社區」落地實踐。

「全家」董事長葉榮廷表示，「全家」長期以「Place for all」為理念，致力成為友善多元族群的便利賣場、社區互助的生活平台。面對超高齡化趨勢，「全家」已持續整合商品、服務、店舖與社區資源，共同打造長輩健康、在地安老的支持系統，今年起進一步響應鄰里123協會「共生社區」的理念，讓便利商店的日常服務轉化為支持高齡生活的友善力量。

衛福部次長呂建德指出，長照3.0將以「健康老化、在地安老、安寧善終」三大願景為核心，並透過照顧共融圈、一村里一據點等方向，讓照顧資源從機構與家庭延伸至社區，支持長者在熟悉的社區中持續參與社會、維持人際互動。樂見鄰里123協會與「全家」攜手投入創新照顧模式，讓照顧走入社區、融入日常，為建構高齡友善社會提供值得借鏡的示範。

鄰里123協會創辦人林依瑩表示，超高齡社會真正需要增加的不只是長照資源，而是整個社區的照顧能力。協會致力於打造以人為本、彼此照顧的在地安老網絡，在最熟悉的社區中，連結醫護資源、跨專業照顧人才與組織、熱心居民與友善店家的資源，目標是逐步在全國各地建立出可複製的社區共生照顧新模式，感謝「全家」以實際行動與零錢捐支持「共生社區」的落地實踐，讓長照走入社區。

據「全家」委由電通永續顧問與東方線上執行的《2026中高齡便利商店大調查》指出，超過8成長輩每週至少到超商一次；其中獨居或僅一人與子女同住的長者更是每2天就來報到的最高頻族群。長輩高頻行為中，除最常購買咖啡與熟食外，繳費、寄件等生活服務及社交互動更成為長輩外出的重要理由。調查同時發現，長輩普遍面臨「輔具沒處放」、「機台不會用」及「資訊看不清」三大痛點，有兩大許願：一為有可放置雨傘拐杖的裝置、讓結帳不再手忙腳亂，二為學會機台或APP、即便店員分身乏術時也能自己操作。

面對超高齡社會下日益多元的生活需求，「全家」從「賣場友善」、「飲食友善」及「照顧友善」三大面向著手，將調查洞察轉化為具體友善行動。

在「賣場友善」方面，「全家」以台北市文山區順輝店打造首家「共生社區友善概念店」，並擴展至全台20間店舖同步推動「長輩友善123」行動，從長者到店痛點出發，導入便利商店櫃檯首見的「拐杖安心夾」、可自由借用的老花眼鏡放大鏡與血壓計、素食及無咖啡因飲食資訊，以及FamiPort與APP操作教學墊板等友善設計，降低長者在採買、使用服務及停留互動時的心理與環境障礙。

「飲食友善」方面，「全家」以「24小時健康解憂站」回應全民健康需求，並同步深化高齡友善飲食支持。自去年起「全家」即為首家取得即時鮮食「Eatender銀髮友善食品」標誌的便利商店，今年亦有24項商品取得認證，涵蓋易咀嚼、好吞嚥、顧營養及包裝友善等需求；且持續擴充高蛋白、鈣鎂鋅補充之即食食品選擇，以及無咖啡因飲品之商品組合。長輩除可透過「全家」APP「食在購安心」功能輕鬆查找相關產品資訊外，亦可不定期參加「全家」攜手台北市、新北市、南投縣政府之社區營養推廣中心在店舖舉辦的食育活動。

在「照顧友善」方向，「全家」攜手鄰里123推動「全家一塊伴老共生社區」計畫，即日起至9月15日展開零錢捐勸募活動，邀請消費者隨手捐出零錢，共同支持共生社區發展。勸募所得將用支持鄰里123協會賦能全台10家在地NGO／NPO組織、培力120位社區型人本照顧提供者，並投入共生社區照顧網絡建置，串聯更多在地組織與居民力量，共同打造長輩安心生活的共生社區，實踐在地安老願景。

全家便利商店於「共生社區友善概念店」設置樂齡借物板，提供放大鏡借用服務。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「長輩友善123」行動，特別設置「拐杖安心夾」，提供長輩及行動輔具使用者更便利、安全的購物體驗。圖／全家便利商店提供

全家便利商店以「24小時健康解憂站」回應全民健康需求，並同步深化高齡友善飲食支持。圖／全家便利商店提供

全家便利商店導入「長輩友善輕鬆學墊板」，店舖夥伴透過墊板輔助機台操作教學，協助長輩更順利使用店內數位服務。圖／全家便利商店提供

全家便利商店於「共生社區友善概念店」設置樂齡借物板，提供放大鏡、老花眼鏡等借用服務。圖／全家便利商店提供

全家便利商店針對店舖夥伴設計「台語友善名牌」，減少語言隔閡。圖／全家便利商店提供

接軌長照3.0，全家便利商店攜手鄰里123共生協會啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫。圖／全家便利商店提供