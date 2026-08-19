下周沖繩旅遊注意！沙德爾颱風恐直撲日 不排除靠近台灣

颱風季還沒結束，輕颱沙德爾下午生成，未來將持續朝沖繩靠近，但氣象署不排除颱風靠近台灣的可能性。如果往台灣逼近，影響時間將落在下周三之後。本周民眾要先關心低壓帶及強西南風帶來的雨勢，明起到周日東南部、中南部要留意豪大雨。

在關島南方的熱帶性低氣壓，今天下午2時生成第18號颱風沙德爾，未來將持續以偏西北西方向，朝琉球附近海面移動，預計下周來到琉球以東附近海面。

中央氣象署預報員張承傳表示，沙德爾路徑預報仍有不確定性，主要受北邊高壓強弱影響，高壓若偏強，颱風就可能持續朝西向台灣靠近；若高壓較弱，則可能在琉球靠近海面北轉往日本，目前無法排除任何一種可能。

張承傳指出，若颱風真的往台灣靠近，預估將在下周二、周三後才會漸漸接近台灣。

張承傳指出，本周持續受到低壓帶影響，目前低氣壓在東方海面靠近台灣，北部、東北部及北花蓮上半天至下午降雨漸增，有明顯陣雨或雷雨，尤其新北市有局部大雨。中南部則以午後雷陣雨為主，有局部大雨機率、屏東甚至會出現局部短延時豪雨。

張承傳説，明天由於低壓逐漸減弱，但仍位於低壓帶環境內，且西南風開始增強，迎風面南部地區，雨時拉長、雨勢可達大雨或豪雨；北部、東北部及東部山區有局部大雨，北部午後有機率出現短延時豪雨。中部山區及東南部山區要特別留意大雨或豪雨。

張承傳表示，受強西南風及低壓帶影響，天氣極度不穩定，雨將下到周日。這段期間，中南部全天有雨、雨區廣，中南部、東南部都需留意大雨、豪雨甚至豪大雨。北部、東北部山區及東部山區則需留意局部大雨。

張承傳指出，下周一至下周三因逐漸脫離低壓帶，水氣仍偏多、吹偏南風，東南部、南部整天仍有局部短暫陣雨或雷雨。中部周二有局部短暫陣雨或雷雨，其餘地區則恢復典型夏季的午後雷陣雨。