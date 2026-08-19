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飯店走廊推車備品當自助吧？他順手拿浴鹽遭攔 發文討拍反被罵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒房務推車備品屬於飯店資產且需列入盤點，房客若有需求應向櫃檯洽詢而非逕自拿取。示意圖／Ingimage
專家提醒房務推車備品屬於飯店資產且需列入盤點，房客若有需求應向櫃檯洽詢而非逕自拿取。示意圖／Ingimage

入住飯店退房時，走廊上的房務推車備品到底能不能隨意拿取？日前有網友發文抱怨，透露自己在飯店走廊的清潔工作車上拿了浴鹽、漱口水及肥皂等一次性備品，未料走到飯店大廳時卻遭工作人員當場攔下並全數沒收。原PO滿懷不解地發文質疑「便宜的消耗品憑什麼不能拿？」，貼文曝光後遭網友痛批「不告而取就是竊盜！」

該名網友在Threads上指出，自己日前前往飯店並自費享用早餐，退房準備離開時，看見走廊上停放的房務推車，便順手拿取了車上的浴鹽、肥皂與漱口水等備品。未料抵達大廳時遭到飯店人員攔阻並沒收物品，讓她深感錯愕與不滿，直呼「明明只是便宜的消耗品，又不是拿了不該拿的貴重物品，憑什麼不能拿？」

原PO甚至在留言區補充表示，自己當下因快要離開、懶得再回房打電話請櫃檯送，「差在我沒早點叫他們送上來兩三組」，並強調自己去其他地區旅遊時都能直接拿，認為飯店方的處理方式過於嚴苛。

貼文一出，不少人直指問題核心並非備品價值高低，認為放置於客房內的消耗性備品，屬於包含在住宿費用內的交付物品；但走廊工作車上的物資屬於飯店內部庫存，由房務人員依各樓層房間數量進行嚴格盤點。

此外，房務人員整理房間時若發現備品短少，往往需要層層回報或自行補齊，隨意抽走推車物品會嚴重打亂清潔與庫存流程，甚至讓清潔人員面臨疏失責罰。正式的服務流程應為透過客房電話或向現場人員提出需求，由館方評估是否加贈或加價購買，而非未經同意逕自拿取。

許多網友與法律界人士也提醒，刑法上的竊盜罪並無金額高低的免責門檻，任何未經所有權人同意私自取走物品的行為，在法律上皆可能構成違法情事，飯店方未直接報警已屬相當客氣。

推車 肥皂 飯店 竊盜

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