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東航西安飛桃園申請包機碰壁 我民航局：不在節慶包機期間

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中國東方航空。記者黃仲明／攝影
中國東方航空。記者黃仲明／攝影

中國國台辦19日表示，中國民航局已受理中國東方航空（東航）西安至桃園包機申請，但台灣民航主管機關以不在節日包機範圍內為由拒絕。對此，交通部民航局回應，東航申請的是8月21日西安－桃園－西安包機，因飛航日期不符合節慶包機規範，已請東航重新釐清申請日期。

台灣商業總會理事長許舒博日前表示，正爭取增加兩岸直航航點，並與陸委會協商朝「先包機、後直航」方向推動，東航也已提出包機需求，希望以返台過中秋節的台商為主要客群。

民航局表示，東航此次申請今年8月21日西安－桃園－西安包機，但依現行規範，清明節、端午節及中秋節前後各7日，或春節前後各14日，才屬於可申請飛航包機的節慶期間，因此8月21日並不符合規定，已請東航針對申請日期再行釐清。

民航局指出，今年中秋節落在9月25日，可申請節慶包機的期間為9月18日至10月2日，目前尚未收到航空公司提出正式申請。

東航 民航局 桃園 國台辦

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