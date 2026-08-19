快訊

創始團隊控心血被「整碗端走」損失600萬 詹姆士發聲反擊

NVIDIA股價有望再飆55% 美銀分析師揭潛在利多：目前價位很便宜

三總移植中心遭搜索約談7人…外界憂涉器官類移植弊案 院方急發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義酷熱也能種生菜！科技溫室降3至4℃ 每株還有「身分」可追溯

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮青農許永輝運用水簾降溫、環境控制、內遮蔭等設備打造科技溫室，讓溫室內氣溫較室外降低約3至4℃，以水耕方式生產履歷生菜。圖／農糧署南區分署提供
嘉義縣大林鎮青農許永輝運用水簾降溫、環境控制、內遮蔭等設備打造科技溫室，讓溫室內氣溫較室外降低約3至4℃，以水耕方式生產履歷生菜。圖／農糧署南區分署提供

嘉義夏季高溫對蔬菜栽培是一大考驗，43歲青農許永輝在大林鎮打造科技溫室，透過水簾、環境控制、遮蔭及鋼骨降溫塗層等設備，讓溫室內氣溫較室外降低約3至4℃，搭配水耕系統全年生產「活生菜」，並取得產銷履歷驗證，從生產端到餐桌都能追溯來源。

許永輝生物科技研究所畢業後，投入園藝產業，擔任生產部經理，累積水耕蔬菜、設施栽培及環境控制經驗。在台南區農業改良場、農糧署南區分署及大林鎮農會輔導下，2025年完成0.2公頃結構型鋼骨溫網室，進一步導入智能防災及環境控制設備。

走進溫室，可見水簾降溫、環境控制、水養液供應、內遮蔭等系統，鋼骨另施作降溫塗層，希望降低嘉義夏季高溫對葉菜生長的影響。溫室並採用耐用塑膠膜，依業者資料，使用年限較一般塑膠膜長約5至6倍，希望藉由降低更換頻率，減少廢棄物。

栽培方式則採NFT養液薄膜水耕系統，讓蔬菜根部持續獲得水分及養分，建立全年生產模式。與一般採收後離開栽培環境的葉菜不同，這類「活生菜」從田間採收到出貨仍維持根系，希望延長鮮度及品質。

除了科技設備，許永輝也將水耕蔬菜申請產銷履歷驗證，生產過程及來源都有紀錄，消費者可查詢相關生產資訊，等於讓每株生菜都有自己的「身分」。

農糧署南區分署表示，設施栽培可降低極端氣候及病蟲害對農作物的影響，提高供貨穩定度，再搭配產銷履歷，可加強農產品安全與品質管理。未來將持續推動智慧農業、設施栽培及產銷履歷，協助農民面對高溫、豪雨等氣候風險，提升農業生產韌性。

青農許永輝（右二）在嘉義縣大林鎮投入科技溫室水耕蔬菜，生產的生菜通過產銷履歷驗證，從生產來源到相關資訊均可追溯。圖／農糧署南區分署提供
青農許永輝（右二）在嘉義縣大林鎮投入科技溫室水耕蔬菜，生產的生菜通過產銷履歷驗證，從生產來源到相關資訊均可追溯。圖／農糧署南區分署提供

嘉義 科技 許永輝

延伸閱讀

挺在地有機！宜蘭噶瑪蘭合作社10場免費DIY體驗 名額有限搶先報名

名義上秋天已到天氣依然炙熱 今起低壓帶通過防高溫與熱傷害

影／個頭跟人臉一樣大 苗栗大湖鄉自有品牌「大湖尊梨」上市

莿桐青農3年改良種出無油耗味花生 8/29台北希望廣場發布會

相關新聞

下周沖繩旅遊注意！沙德爾颱風恐直撲日 不排除靠近台灣

颱風季還沒結束，輕颱沙德爾下午生成，未來將持續朝沖繩靠近，但氣象署不排除颱風靠近台灣的可能性。如果往台灣逼近，影響時間將落在下周三之後。本周民眾要先關心低壓帶及強西南風帶來的雨勢，明起到周日東南部、中南部要留意豪大雨。

台南鐵路地下化將啟用 消防局防災演習精進緊急應變大量傷患搶救能力

台南市消防局今天在鐵路地下化通車啟用前進行防災演習，精進台鐵災害事件整體防救災能力，針對屆時可能發生的列車火災、出軌、旅客受困及大量傷病患事故，驗證台鐵快速啟動應變、疏散旅客及聯絡外部支援單位進行搶救、救護後送等搶救作為。

AI出手一般X光片也可檢出骨鬆 台大雲林分院研究成果躍上國際

台大雲林分院結合智慧科技，10年來深入社區、長照機構，研究分析540名受試者，發現以一般X光片搭配AI估算出的骨密度，與昂貴的雙能量X光吸收儀（DXA）檢查結果很接近，判斷骨質疏鬆的準確率也逾九成，可讓患者不必再奔波醫院可及早發現就醫，榮獲布拉格研究獎並躍上國際期刊，對國內推動長照及在宅醫療助益良多。

三總移植中心遭搜索約談7人 院方澄清：無涉「器官類移植」弊案

三軍總醫院今日傳出遭檢警搜索，士林地檢署檢察官指揮台北市刑警大隊等單位，前往三總內湖院區搜索，並約談相關人員到案說明。據了解，全案朝偽造文書罪嫌方向偵辦，共有7人接受調查，其中4人列為被告、3人為證人，目前陸續偵訊中。

公費幽門螺旋桿菌篩檢上路 醫籲這3步驟守護腸胃健康

衛福部國民健康署今年1月正式將胃癌篩檢列為第6項公費癌症篩檢，醫師提醒，臨床上約8至9成胃癌與幽門螺旋桿菌感染有關；民眾若持續出現上腹痛、不明原因體重減輕、吞嚥困難、容易飽、黑便或缺鐵性貧血等警訊，應速就醫深入評估。

一場大雨三鶯線頂埔站淪水濂洞 議員意外問出「工程還未驗收」傻了

新北捷運三鶯線仍在試營運期，但16日一場大雨竟讓頂埔站內漏水，不僅手扶梯一度像瀑布，連進出站刷卡閘門上也漏水，讓站務人員拉警戒線及水桶接水。今新北市議員廖宜琨質詢表示，現在常面臨強降雨，工程是如何通過驗收？捷運工程局長李政安回應，「工程還沒驗收」一度讓議員當場傻眼未驗收怎已試營運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。