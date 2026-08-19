嘉義酷熱也能種生菜！科技溫室降3至4℃ 每株還有「身分」可追溯

嘉義夏季高溫對蔬菜栽培是一大考驗，43歲青農許永輝在大林鎮打造科技溫室，透過水簾、環境控制、遮蔭及鋼骨降溫塗層等設備，讓溫室內氣溫較室外降低約3至4℃，搭配水耕系統全年生產「活生菜」，並取得產銷履歷驗證，從生產端到餐桌都能追溯來源。

許永輝生物科技研究所畢業後，投入園藝產業，擔任生產部經理，累積水耕蔬菜、設施栽培及環境控制經驗。在台南區農業改良場、農糧署南區分署及大林鎮農會輔導下，2025年完成0.2公頃結構型鋼骨溫網室，進一步導入智能防災及環境控制設備。

走進溫室，可見水簾降溫、環境控制、水養液供應、內遮蔭等系統，鋼骨另施作降溫塗層，希望降低嘉義夏季高溫對葉菜生長的影響。溫室並採用耐用塑膠膜，依業者資料，使用年限較一般塑膠膜長約5至6倍，希望藉由降低更換頻率，減少廢棄物。

栽培方式則採NFT養液薄膜水耕系統，讓蔬菜根部持續獲得水分及養分，建立全年生產模式。與一般採收後離開栽培環境的葉菜不同，這類「活生菜」從田間採收到出貨仍維持根系，希望延長鮮度及品質。

除了科技設備，許永輝也將水耕蔬菜申請產銷履歷驗證，生產過程及來源都有紀錄，消費者可查詢相關生產資訊，等於讓每株生菜都有自己的「身分」。

農糧署南區分署表示，設施栽培可降低極端氣候及病蟲害對農作物的影響，提高供貨穩定度，再搭配產銷履歷，可加強農產品安全與品質管理。未來將持續推動智慧農業、設施栽培及產銷履歷，協助農民面對高溫、豪雨等氣候風險，提升農業生產韌性。