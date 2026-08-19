楊双子「台灣漫遊錄」改編影集獲補助200萬 劇組卻因「這原因」放棄

台中市優秀作家楊双子以小說「台灣漫遊錄」，攜手譯者金翎，榮獲國際文學界最高榮譽之一的「國際布克獎」，是該獎項自2016年起首位獲獎的台灣人。台中市府今年5月才宣布「台灣漫遊錄」改編影集，獲市府核定200萬元拍片取景補助，未料不到一個月劇組就「放棄補助」資格，市議員要求市府要了解放棄補助原因，並給予協助。新聞局指出，劇組因考量後續製作來不及而放棄補助，市府會全力協助。

楊双子是台中作家，其作品「台灣漫遊錄」具有非常特殊的台中意義，作品先後獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎及國際布克獎，更是國際級的台灣原創IP，原規劃電視劇於台中火車站、清水公學校日式宿舍群、聚奎居、林懋陽故居、中山綠橋、台中刑務所官舍群、台中州廳及萬春宮等地取景，藉由劇情把台中的歷史建築、文化資產與城市故事帶向國際。

台中市議會今教育文化委員會業務質詢，楊典忠指出，台中市府今年5月才發布市政新聞，宣布「台灣漫遊錄」改編影集獲市府核定200萬元拍片取景補助，並強調作品將於台中取景，讓具有台中特色的故事「被世界看見」，未料不到一個月，劇組6月即來函「放棄補助」資格，市府應該主動提供協助，深入了解放棄補助原因。

楊典忠表示，台中市影視基金會今年修訂115年度獎勵執行要點，強化審查制度，並增訂簽約後若無法完成履約，申請撤案者，自核定撤案翌日起2年內不得再次申請之規定，楊典忠希望市府從寬處理。

台中市副市長鄭照新表示，跟台中相關影視作品，市府都會優先支持，拍片進度如果會延後的話，市府也會把補助額度保留至明年。

新聞局長欒治誼表示，劇組確實有來函自願放棄補助，因為與日本劇組後續製作期程考量，今年恐怕會來不及，劇組會再與新聞局討論協拍問題，市府會全力支持。