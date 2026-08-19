擼毛孩治百病？ 研究揭互動10分鐘「壓力荷爾蒙」顯著下降

現代人面臨職場、學業與經濟等多重考驗，身心經常處於高度緊繃狀態。究竟撫摸毛小孩是否真能帶來療癒放鬆的效果？營養師科提斯在臉書發文指出，根據科學實驗證實，只要花短短10分鐘與貓狗實際互動撫摸，就能有效促使體內的壓力荷爾蒙濃度下降，對調節人體緊繃的壓力反應帶來實質幫助。

科提斯營養師解析，當人體遭遇壓力情境時，體內的「下視丘－腦垂腺－腎上腺（HPA軸）」會被啟動，促使腎上腺分泌俗稱壓力荷爾蒙的「可體松」（Cortisol）。短暫的可體松分泌能迅速提高血糖、血壓與專注力，協助人體應對眼前危機；但現代人的生活緊繃往往長期難解，一旦HPA軸持續過度活躍，將導致可體松調節失衡。

科提斯示警，長期的慢性壓力不僅容易引發胰島素阻抗、內臟脂肪囤積與腹部肥胖等代謝異常，更會嚴重干擾睡眠品質，形成惡性循環的慢性疲勞。此外，身體長期處於壓力之下，亦可能與免疫功能受損、慢性發炎以及焦慮、憂鬱等情緒障礙產生關聯。

為驗證毛小孩的紓壓效果，科提斯分享了一項針對249名大學生進行的實驗研究。研究團隊將受試者劃分為4組進行對照：

親身互動組：實際動手撫摸貓狗。 現場觀察組：僅在現場觀看他人撫摸毛小孩。 影像觀看組：單純觀賞貓狗的投影片。 等待對照組：完全未接觸任何動物媒介。

檢驗結果發現，親自撫摸貓狗約10分鐘的學生，其唾液中所測得的壓力荷爾蒙含量出現明顯下降；相較於僅用眼睛觀看或未接觸的對照組，實際動手撫摸的舒緩效果最為顯著。

針對背後的生理機制，科提斯說明，親手撫摸動物有助於促進體內催產素的分泌，進而抑制HPA軸的過度活化；同時，毛小孩給予的溫暖陪伴與心靈支持，能降低大腦對壓力威脅的感知，協助緊繃的身體重回放鬆狀態。

科提斯也提醒，家中若未飼養寵物，民眾依然能透過規律運動、充足睡眠、適度休息以及與親友維持良好互動來調適身心。毛小孩固然是極佳的日常陪伴與情緒寄託，但若長期面臨難以承受的高壓、或是已出現明顯的失眠與情緒困擾，仍應及早尋求專業醫療與心理管道協助。