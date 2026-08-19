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衛福部攜手民間團體擬試辦「共生之家」 盼讓長輩在社區安心安老

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
全家便利商店今攜手鄰里123共生協會啟動「全家一塊伴老 共生社區計畫」，透過全台逾4500間店舖零錢捐及20間門市推動長輩友善行動，支持10家在地NGO、NPO培力社區照顧者。記者翁唯真／攝影
全家便利商店今攜手鄰里123共生協會啟動「全家一塊伴老 共生社區計畫」，透過全台逾4500間店舖零錢捐及20間門市推動長輩友善行動，支持10家在地NGO、NPO培力社區照顧者。記者翁唯真／攝影

超高齡社會來臨，社區照顧不只要有長照資源，也要讓長輩能在熟悉社區安心老化。全家便利商店今攜手鄰里123共生協會啟動「全家一塊伴老 共生社區計畫」，透過全台逾4500間店舖零錢捐及20間門市推動長輩友善行動，支持10家在地NGO、NPO培力社區照顧者；衛福部也將攜手共生協會擬推動「共生之家」試辦計畫，導入24小時照顧與醫療、長照整合，盼讓長輩從健康、失能到安寧，都能在熟悉的社區中生活、共老。

全家便利商店今日攜手鄰里123共生協會啟動「全家一塊伴老 共生社區計畫」，透過全家4500間超商店鋪為期1個月零錢捐，提供全台10家在地NGO／NPO組織、培力社區120位社區型人本照顧者，同時全家20顛店鋪同步推動長輩友善123行動，讓全家成為長輩友善場域。

衛福部政務次長呂建德致詞表示，全台目前超過65歲以上的人口已經突破467萬人，日本在幾十年前就面臨人口老化問題，當時日本有提出共生社區的概念，首先是讓所有對象如高齡者、身心障礙者、小朋友等在親近的社區內共同生活；再來則是人才共享、場域共用、智慧共享。

呂建德說，這四共便是現在賴清德總統推動長照3.0的重要理念，全台灣共有7752個村里，而目前衛福部在推動的「社區照顧關懷據點」已達到5218處，占比約68.1%，期待2032年可以達到一村里一據點目標。

鄰里123共生協會理事長林依瑩指出，超高齡社區真正需要增加的不只是長照資源，而是整個社區的照顧能力，透過10處共生社區從健康、亞健康、失能、長照到安寧，就一個整合性的服務，在社區就可以在地安老。希望未來不用請外勞，也不用住到長照機構，就在社區就可以接住各種照顧需求，讓長輩可以前往在社區生活、運動、吃飯，並非像一般日照中心只是前往上課，會打造家的感覺並與社區共榮。

呂建德說，共生協會也與衛福部合作，擬要推動「共生之家」試辦計畫，希望能夠打造所有長輩一個安心安老的環境。共生之家主要是以中重症患者為主，希望可以透過社區的力量協助長輩。另外未來也會以機構比較不足的偏鄉、或是小規機等來補足機構不足問題。

林依瑩說，共生之家是提供24小時照顧，有社區大客廳讓長輩不只是參加活動，而是強調生活感的模式，大家一起吃飯、運動、做菜及運動等，在家中做非常多的事情。目前已經有3家正在推動當中，涵蓋都會型、鄉村型、部落型等。

林依瑩表示，目前醫照仍未整合，雖然有在宅醫療、居家醫療、居家護理所、營養師、物理治療師等，但期待這一切都是透過共生之家可以做整合服務。之前在台北文山區的公益示範據點就發現，這樣模式的翻轉率相當快，有一位長者進來時坐輪椅，透過生活化方式照顧、生活，經過27天可以自行走路並爬到4層樓的家中。因此這類PAC急性後期整合照護的長者銜接效果相當好，因為這是以加回出發點在復能。

林依瑩說，目前預計一處共生之家可以收6名長輩，也期待透過以家為出發點模式，可以在社區共老，避免老老相扶的憾事再發生。

衛福部 長照

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