快訊

「半年來一度每天通話」王惠美缺席中常會 鄭麗文親吐兩人溝通心路

聽新聞
0:00 / 0:00

AI出手一般X光片也可檢出骨鬆 台大雲林分院研究成果躍上國際

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台大雲林分院骨科團隊經10年深入社區以一般X光片結合AI判讀，研究分析540名受試者，準確率逾9成，研究成果獲國際研究獎並躍上國際期刊。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院骨科團隊經10年深入社區以一般X光片結合AI判讀，研究分析540名受試者，準確率逾9成，研究成果獲國際研究獎並躍上國際期刊。記者蔡維斌／攝影

台大雲林分院結合智慧科技，10年來深入社區、長照機構，研究分析540名受試者，發現以一般X光片搭配AI估算出的骨密度，與昂貴的雙能量X光吸收儀（DXA）檢查結果很接近，判斷骨質疏鬆的準確率也逾九成，可讓患者不必再奔波醫院可及早發現就醫，榮獲布拉格研究獎並躍上國際期刊，對國內推動長照及在宅醫療助益良多。

檢測骨質疏鬆的雙能量X光吸收儀（DXA）因價格昂貴，目前全國普及率僅約0.25%，基層診所幾乎沒有這項設備，老人家必須多次往返大醫院奔波受檢、治療，相當不便。尤其雲林高齡化行動不便人口多，台大雲林分院10年來出動檢測車，深入偏鄉社區或長照機構巡迴檢測，發現75歲以上盛行率高達五成，其中有接受治療者才僅2%。

為降低檢測設備的不足所帶來的不便，台大雲林分院結合采風智匯公司開發的AI軟體DeepXray Spina，由骨科醫師傅紹懷率領團隊研究分析540名受試者，平均追蹤約6.4年。結果發現AI從一般X光估算出的骨密度與傳統雙能量X光吸收儀的檢查結果十分接近，準確率也逾九成，甚可評估未來發生骨折的風險。

這項研究成果今年在捷克布拉格舉行的WCO-IOF-ESCEO大會發表並榮獲最佳年輕學者研究獎，是亞洲唯一獲獎國家，同時也刊登國際期刊Osteoporosis International，展現台灣在智慧骨骼健康研究上的國際能見度。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長韓德生表示，骨質疏鬆是典型的「沉默疾病」，骨折發生前無明顯症狀，因此如何把篩檢「往前移」，是骨鬆防治的重要課題，尤其運用科技，把更多高風險族群找出來，將有助於建立更積極的骨折預防策略。

傅紹懷指出，X光檢查已很普遍，這項結合AI的判讀，經過驗證也已有相當高的準確率，期望未來透過這項科技與傳統的結合，可把「等骨折發生再治療」轉變為「提前發現、提前介入」，對更多偏鄉弱勢不便患者可「現檢現醫」，省去許多就醫不便，有助於在宅醫療的推展。

采風也指出，該項DeepXray Spina研究也在日本、越南等國家獲得驗證成果，今年中也取得美國上市許可，代表台灣自行發展的醫療AI技術進一步獲得國際法規認可。

台大雲林分院長馬惠明表示，許多人第一次骨折前，都不知自己已處於高風險狀態。此次研究從雲林出發，運用AI分析既有X光影像，讓原本只具備單一診斷用途的影像，轉化為另一項健康風險資訊，是智慧醫療從「看病」走向「預防」重要的一步。

「研究成果不是終點」馬惠明表示，下一步將推動女性保骨計畫，先從醫院員工做起，對45歲至55歲女性透過骨密度、肌肉量及相關健康指標評估，及早掌握骨骼健康狀況，並提供生活型態及阻力訓練等健康建議，讓醫療不只是照顧病人，也主動守護同仁的健康。

台大雲林分院骨科醫師傅紹懷率領團隊經10年深入社區以一般X光片結合AI判讀，研究分析540名受試者，準確率逾9成，研究成果獲國際研究獎並躍上國際期刊。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院骨科醫師傅紹懷率領團隊經10年深入社區以一般X光片結合AI判讀，研究分析540名受試者，準確率逾9成，研究成果獲國際研究獎並躍上國際期刊。記者蔡維斌／攝影

台大雲林分院骨科醫師傅紹懷率領團隊經10年深入社區以一般X光片結合AI判讀，研究分析540名受試者，準確率逾9成，研究成果獲國際研究獎並躍上國際期刊。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院骨科醫師傅紹懷率領團隊經10年深入社區以一般X光片結合AI判讀，研究分析540名受試者，準確率逾9成，研究成果獲國際研究獎並躍上國際期刊。記者蔡維斌／攝影

台大 雲林 骨鬆

延伸閱讀

台大胃癌篩檢指引創30倍效益 各國跟進

香港科研團在矽谷發明節狂攬44獎 嶺大蟬聯最大贏家

AI讓刀把會「感知」！ 馬森科技攜手中科亮相自動化工業大展

即將截止！中部這醫院免費提供「11項健康篩檢」揪出攝護腺癌、大腸癌、骨折風險

相關新聞

10縣市豪大雨特報 從基隆下到屏東

中央氣象署下午14時35分針對全台10縣市發布豪雨特報，指出低壓帶及低氣壓影響，易有短延時強降雨，今(19)日高雄市、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、嘉南地區及南投、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

沙德爾颱風生成！朝琉球群島移動 關注下周距離台灣遠近

根據日本氣象廳最新颱風消息，在關島東南東方海面的熱帶性低氣壓TD20號，今天中午12時增強為沙德爾颱風。我中央氣象署表示，沙德爾颱風未來將偏西北方向，穩定朝琉球群島移動，下周之後距離台灣遠近程度持續追蹤。

2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊

近年來新的詐騙手法層出不窮，連最「基礎」的電話詐騙，也被詐騙集團玩出新花樣。近日，來電辨識APP Whoscall在臉書發文提醒，接到「+422」或「+42」開頭的電話一定是詐騙，提醒民眾多加注意。

壓力來就想吃炸物、甜食？營養師曝平衡菜單 香蕉可穩定情緒

心情不好、壓力大時，總是特別想吃蛋糕、珍珠奶茶或洋芋片嗎？營養師張語希在臉書粉專指出，人在壓力狀態下，體內皮質醇會上升，也可能增加對高糖、高油食物的渴望。不過這時若能選擇適合的食物，反而有助補充身體所需營養，幫助維持神經系統正常運作與情緒穩定。

LINE主題更新後變醜、圖示縮小可退費！官方申請表單教你填

不少民眾會花錢購買LINE「主題」，不過近期LINE為了配合蘋果的液態玻璃（Liquid Glass）風格進行更新後，不少主題無法在APP內完整顯示，引起許多用戶不滿。近日有網友分享，如果購買的主題出現顯示問題，其實可以向LINE官方申請退費。

遠距情侶愛「掛睡」？視訊整夜恐害電池老化 教你正確方式不傷手機

遠距戀愛相當考驗雙方的感情，牛郎織女每年農曆七月初七可透過鵲橋相會，而現代的異地情侶則可以靠「掛睡」維繫感情。不過，掛睡究竟會不會傷手機？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。