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台南鐵路地下化通車前防災演習 模擬恐攻列車出軌180人跨單位演練

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鐵路地下化年底通車，台鐵與台南市政府等單位在啟用前擴大辦理鐵安演習暨防災演習，模擬恐攻列車出軌。圖／台鐵提供　
台南鐵路地下化年底通車，台鐵與台南市政府等單位在啟用前擴大辦理鐵安演習暨防災演習，模擬恐攻列車出軌。圖／台鐵提供　

台南鐵路地下化預計年底通車，台鐵今天在台南車站辦理「鐵安演習」，模擬地下化車站發生恐怖攻擊、列車出軌及設備損壞等複合式重大事故，動員台鐵、台南市府及警消、醫療等單位共180人參演，全面檢視通車前防災應變能力。

演習模擬562次莒光號進入台南站地下第2主正線時，歹徒在第1車廂引爆預藏爆裂物，並持刀攻擊第2車廂旅客，造成2人重傷、15人輕傷，爆炸並造成第1車廂起火、月台大量濃煙擴散，列車並發生出軌，同時造成板式軌道扣夾及螺帽、絕緣礙子、計軸器等鐵路設備受損。

事故發生後，列車長及車站人員立即通報鐵路警察、119及相關救災單位，同步進行股道封鎖、斷電、電車線接地及排煙。警方抵達後管制現場並制伏歹徒，車站人員則引導旅客疏散。

演習另模擬列車內發現疑似爆裂物，由防爆人員進場處置，並進行現場蒐證及證據保全；消防人員則循地下車站消防動線進入月台滅火，驗證地下空間火災時的消防、疏散及排煙能力。

大量傷病患救護部分，消防局設置緊急救護站，衛生局啟動緊急醫療網，並由台南醫院投入檢傷分類、急救及後送；慈濟志工協助安撫旅客及傷患安置，憲兵則支援現場秩序及救護車動線管制。

台鐵表示，演習也設置前進指揮所及協調所，並在救災及疏散完成後，由運務、工務、機務、電力及電務單位進行列車復軌、軌道及號誌設備搶修，完整演練從事故發生、救援到恢復營運的流程。

台鐵副總經理劉雙火表示，鐵路地下化象徵台南城市交通邁入新的里程碑，但地下車站與地面車站環境不同，面對火災、濃煙及大量旅客疏散，更需要快速通報及跨機關合作；台鐵將依演習結果持續檢討應變程序，為台南鐵路地下化正式啟用做好安全準備。

南市政府王雅禾參議表示，演習讓市府各相關局處與台鐵公司透過實際情境進行橫向聯繫與協同作業，不僅檢視既有應變機制，也讓彼此更加熟悉現場指揮及支援模式，對於提升台南地區重大交通事故整體應變量能具有重要意義。

台南鐵路地下化年底通車，台鐵與台南市政府等單位在啟用前擴大辦理鐵安演習暨防災演習，模擬<a href='/search/tagging/2/恐攻' rel='恐攻' data-rel='/2/106094' class='tag'><strong>恐攻</strong></a>列車出軌。圖／台鐵提供　
台南鐵路地下化年底通車，台鐵與台南市政府等單位在啟用前擴大辦理鐵安演習暨防災演習，模擬恐攻列車出軌。圖／台鐵提供　

台南鐵路地下化年底通車，台鐵與台南市政府等單位在啟用前擴大辦理鐵安演習暨防災演習，模擬恐攻列車出軌。圖／台鐵提供　
台南鐵路地下化年底通車，台鐵與台南市政府等單位在啟用前擴大辦理鐵安演習暨防災演習，模擬恐攻列車出軌。圖／台鐵提供　

台南鐵路地下化年底通車，台鐵與台南市政府等單位在啟用前擴大辦理鐵安演習暨防災演習，模擬恐攻列車出軌。圖／台鐵提供　
台南鐵路地下化年底通車，台鐵與台南市政府等單位在啟用前擴大辦理鐵安演習暨防災演習，模擬恐攻列車出軌。圖／台鐵提供　

台南鐵路地下化年底通車，台鐵與台南市政府等單位在啟用前擴大辦理鐵安演習暨防災演習，模擬恐攻列車出軌。圖／台鐵提供　
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台南鐵路地下化年底通車，台鐵與台南市政府等單位在啟用前擴大辦理鐵安演習暨防災演習，模擬恐攻列車出軌。圖／台鐵提供　
台南鐵路地下化年底通車，台鐵與台南市政府等單位在啟用前擴大辦理鐵安演習暨防災演習，模擬恐攻列車出軌。圖／台鐵提供　

台南鐵路地下化年底通車，台鐵與台南市政府等單位在啟用前擴大辦理鐵安演習暨防災演習，模擬恐攻列車出軌。圖／台鐵提供　
台南鐵路地下化年底通車，台鐵與台南市政府等單位在啟用前擴大辦理鐵安演習暨防災演習，模擬恐攻列車出軌。圖／台鐵提供　

台南 鐵路地下化 恐攻

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