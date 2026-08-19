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沒擠痘痘也留疤？皮膚科醫破除迷思 揭囊腫型痘「紅腫痛逾2周」速就診

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒若臉部痘痘出現紅腫熱痛且持續近兩周未改善，應儘速就醫治療以降低留疤風險。示意圖／Ingimage
專家提醒若臉部痘痘出現紅腫熱痛且持續近兩周未改善，應儘速就醫治療以降低留疤風險。示意圖／Ingimage

醫師，臉上的痘疤是不是我自己亂摳害的？」許多飽受痘痘困擾的民眾，在看到臉部留下凹陷或色素沉澱時，容易自責是自己當初動手擠壓所致。對此，皮膚科醫師莊盈彥特別發文打破迷思，直言痘疤的形成不能全怪罪於「亂摳」，痘痘本身的發炎劇烈程度以及拖延發炎的時間，才是摧毀皮膚組織、留下疤痕的關鍵元兇。

莊盈彥醫師在臉書發文指出，門診中經常遇到病患帶著懊悔的心情詢問痘疤成因。她表示，雖然用手擠壓或摳抓確實會對皮膚造成二次傷害，進而拉高感染與發炎的風險，因此強烈反對自行反覆刺激患部；然而，並非所有痘疤都能單純歸咎於患者處理不當。

莊醫師進一步分析，特別是囊腫型與結節型的青春痘，其病灶通常深植於皮膚深層，發炎反應相當劇烈，絕不能當作一般微小的粉刺看待。當患部長期處於明顯發炎狀態時，底層的皮膚組織便會持續遭到嚴重破壞，即便病患完全沒有動手去擠或摳，嚴重發炎的痘痘依然有極高機率在日後形成難以磨滅的痘疤。

針對痘痘的正確照護觀念，莊盈彥強調「先處理發炎」才是重中之重。病灶在臉上持續發炎的時間拖得越長，皮膚組織遭受結構性損傷的機率就越高。

莊醫師提醒，若發現臉上冒出「又紅、又腫、又痛」的深層痘痘，且觀察一段時間皆未見好轉，特別是發炎狀態已接近兩周者，切勿放任其自然消退，應儘速尋求專業皮膚科醫師協助評估，依據病灶的型態與嚴重度採取合適的醫療介入。

與其在日後面對難以撫平的痘疤而陷入自責，不如在發炎初期就及早接受正規治療，才能有效為肌膚「滅火」，大幅降低留下永久性凹疤或瑕疵的機會。

色素 皮膚科 醫師

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